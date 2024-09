O furacão Helene se aproxima da costa da Flórida nesta quinta-feira (26) como tempestade "catastrófica" de categoria 4, ondas de até seis metros e ventos fortes, enquanto os moradores se apressam para fugir do perigo.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) de Miami informou que uma tempestade rápida atingiu a categoria 2 na manhã desta quinta-feira, com ventos de 155 quilômetros por hora nas águas quentes do Golfo do México.

O NHC prevê que toque o solo perto da Big Bend na noite desta quinta-feira ou nas primeiras horas de sexta, alertando que ventos "prejudiciais poderiam avançar pelo interior, incluindo as áreas mais altas no sul dos Apalaches".

Além de tempestades e ventos fortes, alertou para inundações perigosas e deslizamentos de terra no sul dos Apalaches.

"Os preparativos para proteger vidas e propriedades devem ser concluídos imediatamente", recomendou o centro.

Vários estados estão na possível trajetória do furacão. Atlanta, na Geórgia, a centenas de quilômetros da Costa do Golfo, sofrerá ventos com força de tempestade tropical e chuvas intensas até sexta-feira, segundo as previsões.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em quase todos os 67 condados da Flórida. Mobilizou a Guarda Nacional e milhares de militares para possíveis operações de busca, resgate e restabelecimento da energia.

"Os impactos irão muito além do olho do furacão", disse DeSantis.

A Casa Branca declarou-se pronta "para fornecer mais assistência à Flórida e a outros estados no caminho da tempestade".

Dezesseis condados da Flórida emitiram ordens de evacuação parcial obrigatória, enquanto dois ordenaram a saída de todos os habitantes.

DeSantis disse que pelo menos 62 unidades de saúde, hospitais e lares de idosos, já iniciaram as evacuações.

Um trecho de costa de 402 km, da Baía de Tampa à Cidade do Panamá, está em alerta devido ao furacão.

Helene já atingiu a Península de Yucatán, onde estão localizados vários resorts turísticos.

Se as previsões meteorológicas se confirmarem, Helene será o furacão mais poderoso a atingir os Estados Unidos em pouco mais um ano. O furacão Idalia de categoria 3 atingiu o noroeste da Flórida em agosto de 2023.

Nas últimas semanas, tempestades históricas atingiram várias partes do globo.

Para os cientistas, a mudança climática que aquece as águas oceânicas torna mais provável a rápida intensificação das tempestades e aumenta o risco de furacões mais poderosos.

burs-st/sms/db/nn/jc/aa