ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Hezbollah lança míssil contra Tel Aviv e Israel volta a bombardear o Líbano

ONU ASSEMBLEIA GERAL: Zelensky discursa na ONU para defender a causa da Ucrânia

BEIRUTE:

Hezbollah lança míssil contra Tel Aviv e Israel volta a bombardear o Líbano

O Hezbollah lançou pela primeira vez um míssil na direção de Tel Aviv, anunciou nesta quarta-feira (25) o Exército de Israel, que efetuou novos bombardeios "de longo alcance" contra o movimento islamista no Líbano, que deixaram pelo menos 15 mortos.

TEL AVIV:

Reféns libertados de Gaza se mobilizam pelos que seguem em cativeiro

Passaram quase 10 meses desde que Aviva Siegel foi libertada de Gaza, mas seus pensamentos permanecem no território palestino, onde seu marido, Keith, segue sequestrado pelo Hamas.

FAIXA DE GAZA:

A dificuldade de contar os mortos da guerra em Gaza

Depois de quase um ano de guerra, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza governada pelo Hamas enfrenta dificuldades para contar o número exato de mortes. Números que Israel e os Estados Unidos questionam, mas que organizações como a ONU consideram confiáveis.

PARIS:

O destino incerto dos 64 reféns considerados vivos em Gaza

Depois de quase um ano de cativeiro, é incerto o destino dos 64 reféns que se acredita ainda estarem vivos na Faixa de Gaza, principal moeda de troca do Hamas para obter um cessar-fogo e a libertação dos prisioneiros palestinos.

BALATA:

O trágico fim de dois jovens palestinos libertados na trégua em Gaza

Recém-libertado de uma prisão israelense, Wael Masha comemorou apoiado nos ombros de seus amigos nas ruas do campo de refugiados palestinos de Balata, na Cisjordânia, antes de retornar à sua casa e beijar os pés de sua mãe.

NAÇÕES UNIDAS:

Zelensky discursa na ONU para defender a causa da Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, discursará na Assembleia Geral da ONU nesta quarta-feira (25) em uma tentativa de garantir o apoio contínuo da comunidade internacional, atualmente mais preocupada com os temores de um conflito em larga escala no Oriente Médio.

SÃO PAULO:

A tarefa 'quixotesca' de um homem para tornar mais verde a cinzenta São Paulo

Em pouco mais de duas décadas, Hélio da Silva cumpriu a missão quixotesca de plantar mais de 40 mil árvores em uma área dominada pelo concreto em São Paulo, um presente verde para essa megalópole em tempos de crise climática.

LOS ANGELES:

Hollywood é mais útil para Kamala por seu dinheiro do que pelo apoio, dizem especialistas

Estrelas como Taylor Swift e George Clooney declararam apoio à democrata Kamala Harris em sua campanha presidencial, mas as celebridades são mais eficientes em arrecadar fundos do que em influenciar os eleitores, de acordo com os analistas.

WASHINGTON:

Melania Trump sai do silêncio para promover sua autobiografia

Melania Trump saiu do silêncio que a caracteriza para promover sua autobiografia em plena campanha de seu marido para as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

MADRI:

Espanha se recusa a participar da posse de Sheinbaum no México devido à exclusão do rei

A Espanha, um dos principais parceiros comerciais do México, anunciou que não participará da cerimônia de posse de Claudia Sheinbaum como presidente do México em 1º de outubro, por considerar "inaceitável" que o rei Felipe VI não tenha sido convidado.

PEQUIM:

China testa míssil balístico intercontinental no Pacífico

A China testou um míssil balístico intercontinental equipado com uma 'ogiva fictícia' nesta quarta-feira (25) no Oceano Pacífico, um exercício incomum que aponta a modernização do programa nuclear do país e recebeu críticas dos países vizinhos.

TÓQUIO:

O surfista, a nacionalista, o 'amigo' de Trump... os candidatos a chefe de Governo do Japão

O Japão pode ter sua primeira chefe de Governo, ou o primeiro-ministro mais jovem de sua história, após uma votação interna do partido governante prevista para sexta-feira (27), que é considerada a mais imprevisível dos últimos anos.

PARIS:

Google denuncia Microsoft à Comissão Europea por suposto monopólio da nuvem

O Google apresentou uma denúncia à Comissão Europeia contra a Microsoft, acusando-a de práticas anticompetitivas na computação em nuvem, anunciou nesta quarta-feira(25) a gigante americana.

PARIS:

Prestes a completar 90 anos, Brigitte Bardot confessa: 'preferia ter 20!'

"Está chovendo torrencialmente e tenho toda a minha correspondência para abrir". A poucos dias de completar 90 anos, Brigitte Bardot, ícone internacional do cinema, conversou com a AFP de Saint-Tropez, no sul da França, sobre sua vida e suas lutas.

(França animais gente cinema, 620 palavras, já transmitida)

