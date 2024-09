O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu, nesta terça-feira (24), ao homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, que apoie uma "desescalada geral" no Oriente Médio e o alertou sobre a ajuda de Teerã à Rússia, segundo informou o Palácio do Eliseu em comunicado.

Macron transmitiu ao presidente iraniano sua "enérgica condenação" pelo envio de mísseis balísticos do Irã para a Rússia e o advertiu sobre o contínuo apoio da República Islâmica do Irã à guerra de agressão da Rússia na Ucrânia.

Os dois líderes se reuniram à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, em um momento em que a comunidade internacional teme uma "guerra generalizada" no Oriente Médio, conforme anunciou o Eliseu.

Além disso, Macron solicitou a Pezeshkian a libertação "imediata" de três cidadãos franceses detidos em prisões iranianas.

Macron já havia conversado em duas ocasiões durante o verão boreal com Pezeshkian em meio à escalada militar entre aliados do Irã, de um lado, e Israel, do outro.

Em 7 de agosto, Macron pediu ao presidente iraniano que se "afaste da lógica de represálias" e "fazer todo o possível para evitar uma nova escalada militar" na região, após o assassinato do líder político do grupo islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã.

Em 29 de julho, o presidente francês já havia solicitado ao Irã que "cesse seu apoio a atores desestabilizadores".

A escalada atingiu novos patamares nos últimos dias no Líbano, onde os ataques israelenses contra o movimento islamista Hezbollah, apoiado pelo Irã e aliado do Hamas, causaram mais de 550 mortes na segunda-feira.

O presidente iraniano afirmou nesta terça-feira que o Hezbollah "não pode enfrentar Israel sozinho", país que, segundo ele, está "defendido, apoiado e abastecido por países ocidentais".

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, principal defensor militar de Israel, enfatizou na ONU que "uma guerra generalizada não beneficia ninguém".

A pedido da França, uma reunião urgente do Conselho de Segurança sobre a crise será realizada na quarta-feira.

