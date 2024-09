Uma mensagem de quase 200 anos dentro de uma garrafa foi descoberta recentemente durante uma escavação arqueológica no norte da França. Os exploradores encontraram o frasco, com a carta ainda enrolada, enterrado em um pote, em uma antiga vila gaulesa.

A mensagem foi escrita pelo arqueólogo P.J Feret. Na carta, ele diz que orquestrou uma escavação no sítio de Cité de Limes em janeiro de 1825, segundo informou a emissora britânica BBC.

Confira a mensagem de 200 anos

A carta “para o futuro” dizia: “P.J Féret, um nativo de Dieppe, membro de várias sociedades intelectuais, realizou escavações aqui em janeiro de 1825. Ele continua suas investigações nesta vasta área conhecida como Cité de Limes ou Acampamento de César”.

A cidade que apoiou a escavação, Eu, na região da Normandia, publicou uma foto da mensagem bicentenária em sua página no Facebook. O chefe do serviço arqueológico do município, Guillaume Blondel, relatou que “foi um momento absolutamente mágico”.

“Às vezes, você vê essas cápsulas do tempo deixadas para trás por carpinteiros quando constroem casas. Mas é muito raro em arqueologia. A maioria dos arqueólogos prefere pensar que não haverá ninguém vindo atrás deles porque fizeram todo o trabalho!”, acrescentou Blondel.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata