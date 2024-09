O estado da Flórida está se preparando nesta terça-feira (24) para a chegada de Helene, uma tempestade tropical que pode atingir seu território na quinta-feira como um grande furacão, de acordo com os serviços meteorológicos dos EUA.

Espera-se que a tempestade tropical Helene, que está no Caribe, se intensifique rapidamente ao passar pelas águas do Golfo do México, disse o Centro Nacional de Furacões (NHC) em seu último boletim.

A agência espera que Helene se torne um furacão na quarta-feira e atinja pelo menos a categoria 3 de 5 na escala Saffir-Simpson na quinta-feira, antes de atingir a Flórida, no sudeste dos Estados Unidos.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em 41 dos 67 condados - uma medida que ajuda a acelerar os preparativos para lidar com a tempestade - e mobilizou a Guarda Nacional.

“Há um risco significativo de tempestades, inundações e erosão costeira, chuvas fortes, inundações repentinas e ventos prejudiciais” ao longo da Costa do Golfo, afirma a ordem executiva assinada por DeSantis.

Se as previsões do NHC forem confirmadas, o Helene será o furacão de categoria mais alta a atingir os Estados Unidos em mais de um ano. O último furacão dessa magnitude a atingir o país foi o Idalia, que atingiu a parte noroeste do estado em agosto de 2023 como um furacão de categoria 3.

Com base na trajetória atual da tempestade, ela deve atingir a mesma região que o Idalia e o furacão Debby, de categoria 1, que atingiu a Flórida no mês passado.

O NHC emitiu um alerta de tempestade tropical para o oeste de Cuba, a Ilha Grand Cayman e o leste da Península de Yucatán, no México.

