A França pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para debater a situação no Líbano, onde os confrontos com Israel estão se intensificando, declarou nesta segunda-feira (23) o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot.

"A França faz um apelo às partes envolvidas e a seus apoiadores para que reduzam a escalada e evitem uma conflagração regional que seria devastadora para todos, especialmente para a população civil. Por isso, pedi uma reunião emergencial do Conselho de Segurança sobre o Líbano esta semana", disse o ministro na ONU.

