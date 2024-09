O Exército de Israel anunciou neste sábado que bombardeia "com dezenas de aviões" o sul do Líbano, de onde o movimento islamita Hezbollah multiplica os disparos de foguetes contra Israel em solidariedade ao Hamas, seu aliado na Faixa de Gaza.

"Lançamos na última hora um ataque em larga escala no sul do Líbano, após identificarmos preparativos do Hezbollah para disparar contra o território israelense", disse o porta-voz do Exército, Daniel Hagari, acrescentando que "dezenas de aviões da Força Aérea" participam da operação.

mod-bfi/vl/js/hgs/lb