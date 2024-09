Os preços do petróleo fecharam em ligeira baixa nesta sexta-feira (20) após vários dias de alta, em um contexto de pouca demanda por produtos refinados.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro caiu 0,52%, fechando a 74,49 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para outubro fechou perto do equilíbrio (-0,04%), a 71,92 dólares.

O aumento das tensões entre Israel e o Hezbollah não foi suficiente para sustentar a tendência de alta do petróleo.

Os operadores aproveitaram o fechamento da semana para a realização de lucros, mas, além disso, "os produtos refinados estão sob pressão", explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

O preço do varejo da gasolina nos Estados Unidos voltou a cair nesta semana e está 17% abaixo do nível em 2023 nesta época, segundo a associação de assistência rodoviária AAA.

Na China, o preço médio da gasolina na região de Pequim caiu 10% em pouco mais de um mês.

"Estamos entrando na temporada de manutenção de refinarias e a demanda [de petróleo para processar] cairá nos próximos meses, o que poderia afetar um pouco mais os preços", alertou Lipow.

O analista espera que o petróleo WTI se mantenha na faixa de 70 a 80 dólares, já que "o mercado está suficientemente abastecido".

