Goran Djokovic, tio do tenista Novak Djokovic, foi eleito presidente da Federação Sérvia de Tênis (TSS) nesta sexta-feira (20), com a ambição de construir um centro nacional de treinamento, anunciou a entidade em comunicado.

Goran, até agora vice-presidente da TSS, substituirá Mirko Petrovic, que deixa o cargo depois de ter sido presidente pelos últimos nove anos.

Irmão do pai de Novak Djokovic, Goran é muito próximo do lendário tenista. Durante sete anos, ele foi diretor dos torneios ATP de Belgrado e Sófia.

"Meu objetivo é melhorar o que já começamos a fazer. Não temos locais, não temos um centro nacional de treinamento e quero consertar isso", disse Goran Djokovic, citado em nota, após a votação em uma assembleia geral extraordinária.

Novak Djokovic, de 37 anos, é atualmente o número 4 no ranking da ATP, depois de cair na terceira rodada do US Open, eliminado pelo australiano Alexei Popyrin.

Vencedor de 24 torneios de Grand Slam, Djokovic não levantou nenhum troféu em 2024, mas conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, o título que faltava em sua carreira.

