O Bayer Leverkusen estreou na Liga dos Campeões nesta quinta-feira (19) com goleada sobre o Feyenoord por 4 a 0, no estádio De Kuip, em Roterdã.

Campeão alemão invicto na temporada passada, o Leverkusen encaminhou a vitória abrindo o placar logo aos 5 minutos com o meia Florian Wirtz.

O time do técnico Xabi Alonso, finalista da última Liga Europa, completou a goleada marcando com o espanhol Alejandro Grimaldo (30'), Wirtz de novo (36') e um gol contra do goleiro do Feyenoord, Timon Wellenreuther (45').

Depois do massacre do Bayern de Munique contra o Dínamo de Zagreb (9 a 2) e da vitória do Borussia Dortmund sobre o Brugge (4 a 0), este resultado confirma o bom início dos clubes alemães na Champions, exceto pelo Stuttgart, derrotado no Santiago Bernabéu pelo Real Madrid (3 a 1).

Na segunda rodada, no início de outubro, o Leverkusen receberá o Milan, enquanto o Feyenoord visitará o Girona na Espanha.

