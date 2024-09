SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de oito anos foi flagrada dirigindo o carro da mãe para fazer compras na Geórgia, nos EUA, no último domingo (15).





A menina dirigiu cerca de 16 km para ir à unidade da rede Target em Bainbridge. Um vídeo gravado por um motorista mostra um carro branco SUV em sua frente, supostamente conduzido pela garota.





A Polícia de Belford a encontrou dentro da loja tomando frapuccino. ''Finalmente encontrei alguém que está com mais pressa para fazer compras na Target do que minha esposa'', brincou a corporação em uma publicação no Facebook.





Os policiais informaram que ela estava bem e foi entregue em casa. À Fox News, agentes disseram ainda que a menina é jovem demais para ser acusada criminalmente e que estão gratos por ninguém ter ficado ferido.

Criança também teria batido em uma caixa postal durante o trajeto, segundo a mídia local. ''Não tenho certeza do que ela comprou ou se conseguiu usar o aplicativo para economizar 5%. Nós a deixamos terminar seu frapuccino, não somos maus'', ironizou a polícia sobre a situação.