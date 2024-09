O filho mais velho de Kate Middleton e do príncipe William, o príncipe George, segundo na linha de sucessão ao trono da Inglaterra, teria dado um aviso a seus colegas da escola. A ideia era impedir que eles lhe causassem algum problema. De acordo com a história que viralizou no TikTok, o menino de 11 anos disse a seus amigos que “melhor vocês não mexerem comigo" já que seu pai um dia se tornará rei.





O aviso, no entanto, não teria acontecido agora, mas quando ele era menor. Em “The news royals”, livro de 2022 da autora Katie Nicholl, ela relatou o acontecido. "George entende que um dia será rei e, quando era pequeno, brigava com amigos na escola, superando seus colegas com a frase matadora: 'Meu pai será rei, então é melhor vocês tomarem cuidado'”, narrou a escritora.





Russell Myers, jornalista inglês, participou do programa Today, da Austrália, e viralizou em todo o mundo ao comparar George com o tio, o príncipe Harry. "Isso é realmente hilário porque, aparentemente, em um livro, o príncipe George tem dito aos seus colegas de classe: 'Escutem, é melhor vocês não mexerem comigo ou com meu pai porque ele vai ser o rei'", disse





"Quero dizer, é literalmente o melhor pensamento de 'meu pai é maior que o seu pai', não é? Então, o pequeno e atrevido George, talvez ele tenha um pouco do espírito de luta de seu tio, o príncipe Harry", concluiu.





Segundo Katie Nicholl, William e Kate estão criando seus filhos, em especial George, “com uma consciência de quem ele é e do papel que ele herdará, mas eles estão ansiosos para não sobrecarregá-los com um senso de dever”.





Recentemente, o jornal The Sun divulgou que George, com apenas 11 anos, já frequenta aulas para aprender a pilotar aviões. Ele inclusive já realizou seu primeiro voo, em um campo de aviação próximo à sua casa.





Segundo o jornal, os pais assistiram orgulhosos à peripécia do primogênito. George voou com um instrutor. “Ele adorou. É a hora certa para começar. A família real tem uma tradição de pilotar e parece que George é o próximo da fila. Seus pais o assistiram voar com segurança do solo, mas ele voou com um instrutor e gostou”, contou uma fonte ao site.





Vale lembrar que o bisavô, Philip, começou a pilotar aos 31 anos; e William aos 27 anos. O rei Charles III, avô de George, também é piloto de avião e já voou em diversas aeronaves.