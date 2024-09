Com um gol do meia Lima a poucos minutos do fim, o Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira (18), no Maracanã.

Depois de começar no banco de reservas, o meia de 28 anos deu os três pontos ao atual campeão com uma cabeçada aos 88 minutos da partida. O duelo de volta será disputado na próxima quarta-feira na Arena MRV em Belo Horizonte.

Quem avançar jogará nas semifinais contra o vencedor do confronto entre River Plate e Colo Colo que empataram em 1 a 1 no jogo de ida, na terça-feira, em Santiago, no Chile.

A partida teve menos ação do que o esperado para duas equipes ofensivas.

A defesa tricolor, comandada pelo experiente Thiago Silva, que se lesionou no final do primeiro tempo, manteve os perigosos atacantes Hulk e Paulinho longe do gol de Fábio.

Apesar dos cuidados, o veterano capitão do time visitante procurou o gol com dois disparos de pé esquerdo de meia distância no fim do primeiro tempo (39') e no início do segundo (48') que exigiram reflexos do goleiro.

Garantir a solidez da defesa tem sido um objetivo do técnico Mano Menezes desde sua chegada ao comando do Fluminense em julho.

No Brasileirão de 2024, esse setor tem falhado, fazendo com que o time se mantivesse perto da zona de rebaixamento.

- Cabeçada salvadora -

Mas se havia segurança atrás, poucas jogadas perigosas eram produzidas na frente, a não ser algumas do atacante colombiano Jhon Arias, decisivo não só por sua velocidade e dribles, mas também pelos seus bons passes.

Quase no fim da primeira etapa, o jogador da seleção colombiana teve a chance de abrir o placar (43') ao receber um passe longo do zagueiro Thiago Santos e com um toque deslocou o goleiro Everson, mas a bola ficou solta na área do Galo sem nenhum companheiro aparecer para finalizar.

O ataque do Fluminense, que avançou às quartas de final após eliminar o Grêmio, recebeu um reforço quando, aos 64 minutos, o argentino Germán Cano entrou em campo pela primeira vez em um mês e meio.

Autor de 40 gols em 59 jogos na temporada passada, o centroavante de 36 anos sofreu lesões ao longo de 2024 que afetaram seu rendimento: marcou apenas cinco gols em 31 jogos.

Seu reencontro com a torcida carioca, que o recebeu com puros aplausos, de pouco adiantou, pois minutos depois de sua entrada o Galo do técnico argentino Gabriel Milito, assumiu a posse de bola.

Mas o domínio era tão estéril quanto o que os cariocas haviam tido, um problema que tem sido recorrente no Brasileirão para o time mineiro, classificado para as quartas de final após eliminar o San Lorenzo, da Argentina, nas oitavas de final.

Embora tenha um forte elenco, no qual o argentino Matías Zaracho, peça chave no meio-campo, foi um desfalque por lesão, o time de Belo Horizonte luta para aproveitar seus talentos e sair do meio da tabela no campeonato brasileiro.

E essa falta de eficiência custou caro pouco antes do final da partida, em uma jogada entre dois tricolores que haviam começado no banco: Keno avançou pela esquerda e cruzou para o meio da área, onde Lima desviou das mãos de Everson com uma forte cabeçada que deixou seu time mais perto da classificação.

