A princesa Catherine participou na terça-feira de uma reunião sobre a infância no Castelo de Windsor, um compromisso que marcou seu retorno ao trabalho, após anunciar o fim do seu tratamento contra o câncer, informou a Casa Real britânica em um boletim.

A esposa do príncipe William, herdeiro do trono britânico, foi mencionada pela publicação Court Circular, que serve como registro oficial dos compromissos da família real.

"A princesa de Gales (...) participou de uma reunião sobre a primeira infância no Castelo de Windsor", a oeste de Londres, indicou o registro, noticiando o acontecimento que, segundo vários meios de comunicação britânicos, representa a primeira atividade de Catherine desde que anunciou, em 9 de setembro, que havia terminado a quimioterapia contra o câncer.

Nesse dia, Kate explicou que estava "ansiosa para voltar ao trabalho e realizar atividades públicas nos próximos meses".

No entanto, a agenda da princesa de 42 anos deve permanecer leve. Catherine desapareceu repentinamente da mídia após o Natal de 2023.

Depois de ser internada em janeiro para uma "cirurgia abdominal", anunciou em março que estava com câncer, sem especificar sua natureza.

A princesa reapareceu em público pela primeira vez em 15 de junho, no desfile de aniversário do rei Charles, acenando para a multidão na varanda do Palácio de Buckingham, ao lado da família real.

Depois dessa participação, Kate assistiu à final masculina do torneio de ténis de Wimbledon, em meados de julho, juntamente com a filha Charlotte, onde entregou o troféu ao vencedor da competição, o espanhol Carlos Alcaraz.

Não estava acompanhada pelo marido, que no mesmo dia assistia à final da Eurocopa de futebol, em Berlim, em que a Espanha venceu a Inglaterra por 2-1.

