Com o retorno do atacante argentino Germán Cano, o Fluminense vai receber o Atlético-MG nesta quarta-feira (18) no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Uma lesão no pé direito prejudicou a temporada do artilheiro tricolor, autor de 40 gols em 59 jogos no ano passado e que foi vital para o primeiro título continental do time carioca.

O ano de 2024, que começou com altas expectativas para o Fluminense, vem sendo complicado até aqui, com Cano tendo marcado apenas cinco gols em 30 jogos, a demissão do técnico Fernando Diniz em junho e com o time lutando para se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O atacante argentino, de 36 anos, está de volta após um mês e meio afastado para manter vivo o sonho do bi da Libertadores e deve ser titular contra o Atlético, a partir das 19h00 (horário de Brasília), no Maracanã.

- "Mais personalidade" -

Cano viu do banco de reservas a derrota do Fluminense no último domingo para o Juventude (2 a 1), pela 26ª rodada do Brasileirão.

Apesar de ter saído na frente com gol do colombiano Jhon Arias, principal peça ofensiva da equipe na temporada, o time do técnico Mano Menezes sofreu dois gols em dois minutos no segundo tempo e ficou apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Contra o 'Galo', a expectativa é de que o atacante argentino possa dar mais força ofensiva ao Fluminense para que o time leve uma boa vantagem a Belo Horizonte para o jogo de volta.

"Temos que ter um pouco mais de personalidade (...) Sem sacrifício é difícil", disse o capitão tricolor, o veterano zagueiro Thiago Silva, após a derrota para o Juventude.

- Irregularidade preocupa -

A temporada do Atlético-MG, que avançou às quartas da Libertadores ao eliminar o San Lorenzo da Argentina, também não vem sendo tranquila.

Com um elenco recheado de estrelas, como os atacantes Paulinho e Hulk, a equipe ocupa o meio da tabela do Brasileirão, um desempenho abaixo do esperado.

No último domingo, com vários titulares poupados, o time foi derrotado por 3 a 0 pelo Bahia e ficou a 20 pontos do líder, Botafogo, embora ainda tenha dois jogos atrasados a disputar.

"Estamos convivendo com muita irregularidade (...) obviamente é algo que preocupa", disse o técnico Gabriel Milito após a derrota no fim de semana.

Além da Libertadores e do Brasileirão, o time mineiro vai disputar a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco.

Milito ainda não sabe se poderá contar com o lateral-direito Renzo Saravia, com problemas físicos. Os desfalques certos são o meio-campista Matías Zaracho e o atacante Alisson.

Quem avançar entre Fluminense e Atlético-MG vai pegar na semifinal da Libertadores o vencedor do confronto entre River Plate e Colo Colo.

-- Escalações prováveis:

Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Marcelo - Martinelli, Facundo Bernal - Jhon Arias, Ganso, Kevin Serna - Germán Cano. Técnico: Mano Menezes.

Atlético-MG: Everson - Renzo Saravia (Mariano), Rodrigo Battaglia, Junior Alonso - Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Guilherme Arana - Paulinho, Bernard, Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

