O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (16/9), no Bairro do Brooklyn, em Nova York

FOLHAPRESS - Um menino de 11 anos morreu ao bater a cabeça enquanto viajava de pé em cima de um metrô nos Estados Unidos. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (16/9), no Bairro do Brooklyn, em Nova York.





A criança, que não teve sua identidade divulgada, morreu no local. A polícia informou que o garoto bateu a cabeça em uma estrutura suspensa acima dos trilhos da estação Park Slope. Segundo o New York Times, é a quarta morte desse tipo a acontecer na cidade. As outras vítimas tinham 13, 14 e 15 anos.





O prefeito de Nova York lamentou morte. "É de partir o coração ouvir que outra vida foi interrompida devido ao surfe no metrô", disse o democrata Eric Adams. "Continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para desencorajar esta atividade perigosa, mas precisamos que todos unam os nossos esforços", completou.





À revista People, o presidente interino do departamento de Trânsito de Nova York, Demetrius Crichlow, afirmou que "este é outro lembrete evitável e doloroso de que andar fora dos trens não é um jogo, e que o metrô não é um estúdio de redes sociais".





O ato de viajar em cima ou nas laterais de trens reemergiu recentemente como uma trend nas redes sociais, o que causou famílias de vítimas a processarem as empresas por permitirem esse tipo de conteúdo em suas plataformas.