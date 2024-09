Serviços de resgate salvaram 17 golfinhos nesta terça-feira (17) encalhados em uma praia da Ilha de Ré, na costa atlântica francesa, embora um deles tenha morrido.

Os cetáceos ficaram presos entre os bancos de ostras e a maré baixa, e as equipes de resgate cavaram na areia para mantê-los com um pouco de água até a maré subir.

Avisadas por moradores na manhã desta terça-feira, as autoridades mobilizaram 19 bombeiros, três guardas florestais e seis membros do Observatório Pelagis, de proteção a animais marinhos.

Graças à maré alta e ao vento norte que empurrou as ondas para a praia, 17 golfinhos conseguiram voltar para o mar durante a tarde. Apenas um morreu.

O Pelagis alerta periodicamente para o aumento do número de golfinhos encalhados na costa atlântica francesa – quase 1.400 no inverno de 2022/2023.

O observatório atribui os encalhes a capturas acidentais na pesca, mas, nesta altura do ano - final do verão na França - "não são habituais", segundo Paula Mendez Fernandez, membro do Pelagis.

"Porém, está cada vez mais frequente", acrescenta a doutora em Biologia Marinha, que cita outros dois casos nas últimas semanas, um deles no vizinho porto de La Rochelle.

"Não sabemos as causas. Foram surpreendidos pela maré enquanto caçavam ou ficaram desorientados? Também não sabemos se era uma família, mas havia uma fêmea e dois filhotes", acrescentou.

