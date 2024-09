PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UE COMISSÃO: Ursula Von der Leyen anuncia nova Comissão Europeia com 40% de mulheres

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Netanyahu inclui a frente libanesa entre os objetivos de guerra do governo israelense

FRANÇA ESTUPRO JULGAMENTO: 'Sou um estuprador' e 'peço perdão', afirma Dominique Pelicot em julgamento na França

=== UE COMISSÃO ===

ESTRASBURGO:

Von der Leyen anuncia nova Comissão Europeia com 40% de mulheres

Após semanas de batalhas políticas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou nesta terça-feira (17) o novo grupo de comissários do bloco, com 40% de mulheres e que visa a competitividade do bloco.

BRUXELAS:

Os principais rostos na nova equipe da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta terça-feira (17) a distribuição de cargos em sua nova equipe de trabalho, conhecida como Colégio de Comissários, no qual cada país do bloco tem o seu representante.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Netanyahu inclui a frente libanesa entre os objetivos de guerra do governo israelense

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta terça-feira (17) que o retorno dos civis do norte do de país, deslocados pelos combates com o movimento Hezbollah na fronteira com o Líbano, é uma das prioridades de seu governo, além da guerra em curso em Gaza contra o Hamas.

=== FRANÇA ESTUPRO JULGAMENTO ===

AVIGNON:

'Sou um estuprador' e 'peço perdão', afirma Dominique Pelicot em julgamento na França

Dominique Pelicot, acusado de drogar a mulher para que dezenas de estranhos a estuprassem, admitiu nesta terça-feira(17) que é "um estuprador", e afirmou que Gisèle Pelicot "não merecia" o que sofreu por quase dez anos.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

GENEBRA:

Missão da ONU denuncia poder arbitrário na Venezuela

Especialistas da ONU denunciaram nesta terça-feira (17) o "exercício arbitrário do poder" na Venezuela, onde as violações dos direitos humanos, incluindo crimes contra a humanidade, são cometidas no âmbito de um "plano" para "reprimir" a oposição.

-- EUROPA

ALBERGARIA-A-VELHA:

'Tivemos muito medo!', relatam atingidos pelos enormes incêndios em Portugal

"Tivemos muito medo!", relata com lágrimas nos olhos Maria Ribeiro, uma aposentada que vive em Albergaria-a-Velha, uma localidade de Portugal ameaçada pelos vastos incêndios florestais que deixaram sete mortos e que destruíram cerca de 10.000 hectares.

ESTOCOLMO:

Contestação de resultados eleitorais é um fenômeno mundial, aponta estudo

A participação eleitoral está em queda no mundo e este retrocesso é combinado com mais contestações dos resultados obtidos nas urnas, como aconteceu recentemente na Venezuela, aponta um relatório de referência sobre a democracia publicado nesta terça-feira (17).

ESTRASBURGO:

TEDH condena Espanha por realizar transfusão em Testemunha de Jeová

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) condenou, nesta terça-feira (17), a Espanha por realizar uma transfusão de sangue contra a vontade em uma paciente equatoriana que era membro das Testemunhas de Jeová.

-- ÁFRICA

MALABO:

Jovens da Guiné Equatorial idealizam o 'sonho americano'

A Guiné Equatorial, um pequeno país de 1,6 milhão de habitantes, foi poupada há muito tempo do êxodo de jovens que atingiu outros países africanos. Mas tudo mudou desde que o país entrou em crise, há uma década.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BANGCOC:

'Caçadores de vírus' rastreiam ameaças para evitar nova pandemia

Uma rede global de médicos e laboratórios trabalha para detectar o surgimento de novas ameaças virais, muitas delas motivadas pela mudança climática, em uma tentativa de evitar a próxima pandemia global.

ADYGENE:

Geleiras desaparecem na Ásia Central carente de água

Perto de uma cabana de madeira nas altas montanhas do Quirguistão, Gulbara Omorova caminha ao longo de uma pilha de pedras cinzentas. “Isso costumava ser uma geleira, mas ela desapareceu completamente”, diz a cientista.

=== PAUTA ESPECIAL SOBRE PRÓXIMAS REUNIÕES AMBIENTAIS ===

PARIS:

Financiamento climático, o pomo da discórdia das negociações na COP29

As negociações climáticas da ONU deste ano vão se concentrar, durante a COP29, entre 11 e 22 de novembro, no Azerbaijão, em como alcançar o compromisso mundial de arrecadar bilhões de dólares para que os países em desenvolvimento possam fazer frente de forma eficaz à crise climática.

PARIS:

Fazer o dinheiro chegar a países mais necessitados, meta do principal fundo climático

A diretora-executiva do Fundo Verde para o Clima, Mafalda Duarte, tem uma missão: canalizar o dinheiro da organização aos países vulneráveis que ainda não receberam um dólar sequer.

BAKU:

A oposição, 'oprimida' no Azerbaijão às vésperas da COP29

O ambientalista azerbaijano Anar Mammadli ia buscar o filho na creche quando foi preso na frente de todas as crianças. Foi uma prisão entre tantas, que ilustra a repressão em curso no país anfitrião da COP29, a conferência do clima da ONU, prevista entre 11 e 22 de novembro em Baku, capital do Azerbaijão.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

