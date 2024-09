O Top 20 do tênis masculino mundial permanece o mesmo, de acordo com o ranking da semana publicado pela ATP nesta segunda-feira (16), após a disputa da fase de grupos da Copa Davis.

O italiano Jannik Sinner continua com ampla vantagem como número 1, à frente do alemão Alexander Zverev (N.2), do espanhol Carlos Alcaraz (N.3) e do sérvio Novak Djokovic (N.4), com o russo Daniil Medvedev fechando o Top 5.

O brasileiro mais bem colocado no ranking é Thiago Monteiro, na 76ª posição. O outro representante do país dentro do Top 100 é Thiago Wild, em 96º.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 16 de setembro de 2024:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.180 pts

2. Alexander Zverev (ALE) 7.075

3. Carlos Alcaraz (ESP) 6.690

4. Novak Djokovic (SRV) 5.560

5. Daniil Medvedev (RUS) 5.475

6. Andrey Rublev (RUS) 4.645

7. Taylor Fritz (EUA) 4.060

8. Hubert Hurkacz (POL) 4.060

9. Casper Ruud (NOR) 4.010

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.965

11. Alex De Miñaur (AUS) 3.655

12. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.390

13. Tommy Paul (EUA) 3.005

14. Holger Rune (DIN) 2.780

15. Sebastian Korda (EUA) 2.585

16. Frances Tiafoe (EUA) 2.560

17. Ben Shelton (EUA) 2.490

18. Ugo Humbert (FRA) 2.370

19. Lorenzo Musetti (ITA) 2.345

20. Jack Draper (GBR) 2.315

...

76. Thiago Monteiro (BRA) 720

96. Thiago Seyboth Wild (BRA) 592 (+2)

