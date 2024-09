Roda contra roda. Charles Leclerc fez o melhor tempo nesta sexta-feira (13) no primeiro dia de treinos livres do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, seguido de perto por Sergio Pérez, que ficou em segundo.

O companheiro de equipe do mexicano na Red Bull, o líder do Mundial de pilotos Max Verstappen, teve um papel mais discreto neste dia, composto por duas sessões de treinos livres às margens do Mar Cáspio.

Leclerc passou uma boa impressão até o momento, antes da pole position ser decidida no sábado, mas Pérez, vencedor no ano passado no Azerbaijão, ficou nesta sexta-feira a apenas seis milésimos de segundo da Ferrari do monegasco.

Em terceiro, muito perto de 'Checo' Pérez, ficou o heptacampeão mundial inglês Lewis Hamilton, que terminou com sua Mercedes apenas 66 milésimos de segundo atrás de Leclerc.

"Tivemos ritmo (...) embora não tenhamos feito muitas voltas", declarou Leclerc, que teve um péssimo início de dia, depois de ter batido numa parede na primeira sessão de treinos livres.

O piloto monegasco passou parte da segunda sessão nos boxes devido a um problema mecânico.

- Verstappen confiante -

Leclerc, que nunca venceu o GP do Azerbaijão, conseguiu o seu melhor tempo na segunda sessão. Na primeira, Verstappen foi o mais rápido, mas o astro holandês ficou apenas em sexto na segunda, mais de meio segundo atrás do piloto da 'Scuderia'.

"Foi um bom dia no geral", comemorou 'Mad Max'. "Acho que estamos competitivos para este fim de semana", afirmou.

No domingo, a Red Bull corre o risco de perder a liderança na classificação do Mundial de Construtores pela primeira vez em dois anos, para a McLaren, que está apenas oito pontos atrás.

Matematicamente, a Ferrari, atualmente terceira colocada no Mundial, 39 pontos atrás da Red Bull, também pode assumir a liderança da classificação geral, mas com um máximo de 44 pontos a alcançar no Grande Prêmio a tarefa é muito mais complicada.

No Mundial de pilotos, Verstappen tem uma vantagem confortável de 62 pontos sobre o segundo colocado, o britânico Lando Norris, apenas 17º nos treinos desta sexta-feira.

- Norris muito longe -

A McLaren de Norris foi incomodada pela Alpine do francês Pierre Gasly em sua volta mais rápida, depois de ter sido quarto na primeira sessão.

Norris admitiu que não está tranquilo com a perspectiva deste fim de semana em Baku.

"Ainda estamos longe", lamentou. "Ainda temos muito que fazer em relação à Mercedes, Ferrari e Red Bulll (…) Eles têm três ou quatro décimos de diferença sobre nós", afirmou.

A outra McLaren, a do australiano Oscar Piastri, terminou em quinto lugar nesta sexta-feira, atrás da Ferrari do espanhol Carlos Sainz Jr, quarto.

O britânico Oliver Bearman, que substitui o dinamarquês Kevin Magnussen na Haas – suspenso por uma corrida – terminou o dia na décima posição da tabela de tempos.

O Azerbaijão será o seu segundo Grande Prêmio na elite, depois de ter corrido este ano na Arábia Saudita com a Ferrari, terminando em sétimo lugar na prova.

Neste sábado, os pilotos terão uma terceira e última sessão de treinos livres às 5h30 (horário de Brasília), antes da sessão de classificação (9h00), que determinará a ordem do grid de largada da corrida de domingo.

