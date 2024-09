O goleiro ucraniano Andriy Lunin, cujo contrato havia se encerrado no final da temporada, renovou nesta sexta-feira (13) até 2030 com o Real Madrid, anunciou o clube madrilenho.

"O Real Madrid e Andriy Lunin concordaram em prolongar o contrato do nosso jogador, que permanece vinculado ao clube até 30 de junho de 2030", escreveu o gigante espanhol num breve comunicado.

O goleiro de 25 anos, decisivo na conquista da tríplice coroa do Real Madrid com os títulos da LaLiga, Liga dos Campeões e Supercopa da Espanha, continua por enquanto como reserva do belga Thibaut Courtois, a quem substituiu de forma brilhante na temporada passada.

Lunin, que também defende a seleção ucraniana (pela qual disputou 13 partidas), e que em junho jogou a Euro-2024 pelo seu país, se transferiu para o Real Madrid em 2018 aos 19 anos e já conquistou 10 títulos: duas Ligas dos Campeões, dois campeonatos espanhóis, um Mundial de Clubes, duas Supercopas da Uefa, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha.

ati/alh/aam