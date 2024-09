A promissora atacante brasileira Priscila, de 20 anos, foi vendida pelo Internacional de Porto Alegre ao América do México, naquela que é considerada a maior venda do futebol feminino no Brasil, informou na quinta-feira o seu agora ex-clube.

"Esta é a maior transação da história do futebol feminino brasileiro e uma das maiores do mundo, com um valor aproximado de R$ 2,8 milhões", indicou o Inter num comunicado.

Além disso, o clube gaúcho garantiu o recebimento de 20% de valor em venda futura e "bônus adicionais" dependendo do desempenho da atleta.

A maior transferência até o momento havia sido realizada em abril passado pela zagueira Tarciane, do Corinthians para o Houston Dash, dos Estados Unidos, por cerca de 2,59 milhões de reais, afirmou na época o time paulista.

Revelada nas categorias de base das 'Gurias Coloradas', Priscila Flor da Silva é uma das grandes promessas do futebol feminino do Brasil.

Ela fez parte do elenco liderado pela lendária Marta que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Além disso, foi artilheira da Copa Libertadores feminina de 2023, com oito gols em seis jogos, e foi eleita Rainha da América naquele mesmo ano na tradicional cerimônia de premiação do jornal uruguaio El País.

Maior artilheira da história do Inter (48 gols) desde que o clube gaúcho reativou sua equipe feminina em 2017, Priscila atualmente está com a seleção brasileira disputando o Mundial Sub-20 na Colômbia.

O Brasil vai enfrentar no domingo a Coreia do Norte num duelo que vale uma vaga nas semifinais.

raa/gfe/aam/fp