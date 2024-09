Quatro jogos e quatro vitórias é o início imaculado do novo Barcelona do técnico Hansi Flick, que regressa à LaLiga no domingo após a pausa internacional, enfrentando cheio de confiança fora de casa o Girona, que o derrotou nos dois jogos da temporada passada (4-2 e 4-2).

Revelação da temporada passada, o Girona contribuiu em grande parte com estas duas vitórias para o naufrágio do Barcelona, o que significou a saída de Xavi do cargo de treinador no final da temporada.

Em seu lugar veio Flick, que deu um espécie de toque de mágica neste início, levando a sua equipe a ditar o ritmo na LaLiga, com uma última vitória por 7 a 0 sobre o Valladolid, após três vitórias muito acirradas por 2 a 1.

Mesmo sem seu habitual time titular, na ausência de Frenkie De Jong, Gavi e Ronald Araújo, mas com suas joias juvenis livres de qualquer complexo e um Dani Olmo que se recuperou, o time de Flick está empolgando e já soma quatro pontos de vantagem em relação a Real Madrid (2º) e Atlético de Madrid (3º).

O Girona, que nesta temporada faz sua estreia histórica na Liga dos Campeões, no Parque dos Princes, na quarta-feira, contra o PSG, é o quinto colocado com sete pontos.

Quem teve um início menos brilhante foi o Real Madrid de Kylian Mbappé, que acabou com seu jejum de gols das primeiras quatro rodadas ao marcar duas vezes contra o Betis (2-0).

- Provável estreia de James contra o Rayo -

O treinador 'merengue', o italiano Carlo Ancelotti, tenta juntar as peças do quebra-cabeças de uma equipe com excesso de talentos que, no papel, é a grande favorita à manutenção do título da LaLiga. O gigante da capital visita a Real Sociedad no sábado.

Terceiro candidato ao título, o Atlético também tem trabalho pela frente para aproveitar ao máximo um elenco bastante reforçado, que tem o argentino Julián Álvarez como grande atração.

Ele vai jogar diante de sua torcida no domingo contra o Valencia, que teve uma semana movimentada após a denúncia de agressão sexual contra o atacante Rafa Mir, que acabou sendo excluído dos treinos coletivos.

A quinta rodada começa nesta sexta-feira (13) com o Betis recebendo o Leganés e termina na segunda-feira com o Rayo Vallecano e a possível estreia do seu novo reforço James Rodríguez em casa, contra o Osasuna.

--- Programação da quinta rodada da LaLiga (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(16h00) Betis - Leganés

- Sábado:

(09h00) Mallorca - Villarreal

(11h15) Espanyol - Alavés

(13h30) Sevilla - Getafe

(16h00) Real Sociedad - Real Madrid

- Domingo:

(09h00) Celta Vigo - Valladolid

(11h15) Girona - Barcelona

(13h30) Las Palmas - Athletic Bilbao

(16h00) Atlético de Madrid - Valencia

- Segunda-feira:

(16h00) Rayo Vallecano - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 12 4 4 0 0 13 3 10

2. Real Madrid 8 4 2 2 0 7 2 5

3. Atlético de Madrid 8 4 2 2 0 6 2 4

4. Villarreal 8 4 2 2 0 9 7 2

5. Girona 7 4 2 1 1 7 4 3

6. Alavés 7 4 2 1 1 5 3 2

7. Osasuna 7 4 2 1 1 5 7 -2

8. Celta Vigo 6 4 2 0 2 10 9 1

9. Leganés 5 4 1 2 1 3 3 0

10. Mallorca 5 4 1 2 1 2 2 0

11. Rayo Vallecano 4 4 1 1 2 4 5 -1

12. Real Sociedad 4 4 1 1 2 3 4 -1

13. Athletic Bilbao 4 4 1 1 2 3 4 -1

14. Espanyol 4 4 1 1 2 2 3 -1

15. Valladolid 4 4 1 1 2 1 10 -9

16. Getafe 3 3 0 3 0 1 1 0

17. Betis 2 3 0 2 1 1 3 -2

18. Las Palmas 2 4 0 2 2 4 7 -3

19. Sevilla 2 4 0 2 2 3 6 -3

20. Valencia 1 4 0 1 3 3 7 -4

