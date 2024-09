A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (11), graças a compras a preços vantajosos que permitiram reverter a tendência de baixa no início do dia, provocada por um indicador de inflação que não convenceu.

O índice Dow Jones subiu 0,31%, o tecnológico Nasdaq avançou 2,17% e o índice ampliado S&P 500 teve um ganho de 1,07%.

Wall Street começou o dia em queda devido a um relatório misto de inflação, que mostrou que os preços ao consumidor subiram 2,5% nos 12 meses encerrados em agosto nos Estados Unidos, abaixo do esperado. No entanto, a inflação subjacente, que exclui preços voláteis como alimentos e energia, foi superior ao esperado no mês (0,3%).

"Esses dados são encorajadores no conjunto, mas incitam à prudência quanto à trajetória dos preços", afirmou José Torres, da Interactive Brokers, em uma nota.

Para Lydia Boussour, da EY, "o IPC de agosto reforçou a tese de um corte de taxa de um quarto de ponto percentual, em vez de meio ponto", por parte do Federal Reserve (Fed, banco central) em sua próxima reunião na semana que vem.

Os operadores atribuem apenas 15% de chance a um corte de meio ponto, em comparação com 60% na última sexta-feira.

"Houve uma reação exagerada ao IPC", que se acalmou "após reflexão", resumiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Entre os destaques do dia estava a Nvidia, que disparou 8,15%, seguida por seus concorrentes AMD (+4,91%) e Broadcom (+6,79%).

Os preços baixos beneficiaram empresas como Starbucks (+5,21%), a plataforma de entrega de comida DoorDash (+3,35%) e a distribuidora de roupas esportivas Lululemon Athletica (+3,24%).

O grupo de mídia e tecnologia do ex-presidente republicano Donald Trump, TMTG, caiu 10,47% após o debate de terça-feira com a vice-presidente Kamala Harris. A democrata foi considerada por muitos observadores como superior no encontro.

O clube inglês de futebol Manchester United, que é negociado na bolsa de Nova York, caiu 4,57% devido a uma nova perda anual.

