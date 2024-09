A Bolívia conquistou nesta terça-feira (10) sua primeira vitória contra o Chile como visitante nas eliminatórias para a Copa do Mundo, ao vencer por 2 a 1 em Santiago, na oitava jornada rumo à Copa do Mundo de 2026.

'La Verde' encerrou um jejum de 31 anos sem vitórias fora de casa graças a dois contra-ataques rápidos que foram concluídos pelos atacantes Carmelo Algarañaz e Miguel Terceros aos 13 minutos e 45'+1, com duas assistências de Roberto Fernández.

O atacante Eduardo Vargas empatou para o Chile aos 39 minutos, em jogada polêmica onde roubou a bola do goleiro Carlos Lampe, que havia caído no chão após sentir uma lesão.

"Fomos muito eficazes nos duelos desta partida, estamos felizes pela vitória, mas estamos muito tristes pelo Carlos Lampe que sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles", disse o técnico boliviano Óscar Villegas.

A Bolívia chegou à zona da repescagem na sétima colocação com nove pontos. Já o Chile continua cada vez mais longe da próxima Copa do Mundo, com cinco pontos e na nona colocação do torneio que conta com 10 seleções.

"O calendário está mais apertado, mas para mim ainda temos chances intactas de classificação para a Copa do Mundo", garantiu o técnico de 'La Roja', Ricardo Gareca.

"O resultado doeu, mas os rapazes deram tudo. Tenho a sensação de que esse time continua evoluindo e crescendo", lamentou o técnico.

A Bolívia fecha assim uma rodada dupla dos sonhos, em que ficou com os seis pontos disponíveis e está entusiasmada com a possibilidade de disputar sua primeira Copa do Mundo desde 1994.

Em outubro, 'La Verde' receberá a Colômbia em El Alto (4.150m de altitude) e depois visitará a Argentina. O Chile, por sua vez, terá um difícil desafio: recebe o Brasil em Santiago e depois viaja para enfrentar a Colômbia.

axl/cl/aam