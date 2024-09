Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (10) novas sanções contra 10 pessoas e seis empresas da Rússia e do Irã em resposta ao que chamaram de decisão em "escalada" do Irã de enviar mísseis balísticos para a Rússia, uma resposta coordenada com os seus aliados europeus.

O Departamento de Estado americano também sancionou a companhia aérea de Teerã, a Iran Air, "por operar ou ter operado no setor de transportes da economia da Federação Russa", disse o Departamento do Tesouro em comunicado.

