O corpo do diretor da Polícia de El Salvador, líder da "guerra" contra os grupos criminosos, e os de outras oito pessoas que morreram na queda de um helicóptero militar na fronteira com Honduras foram resgatados nesta segunda-feira (9).

O helicóptero caiu na noite de ontem, em Pasaquina, depois que o comissário Mauricio Arriaza e outros oficiais capturaram na fronteira um banqueiro detido no país vizinho, procurado por um desfalque milionário.

“Todos os corpos foram resgatados" dos destroços da aeronave, informou a Presidência. Horas antes, a Força Armada havia confirmado na rede social X a morte de todos os ocupantes do helicóptero, incluindo Arriaza e o banqueiro detido.

"O que aconteceu não pode ser considerado um simples acidente, deve ser investigado até as últimas consequências. Solicitaremos ajuda internacional", afirmou o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, no X. "O diretor Arriaza Chicas foi uma peça fundamental para trazer paz e segurança ao nosso povo."

- Destroços espalhados -

Desde março de 2022, quando Bukele declarou guerra às gangues violentas, Arriaza liderava a ofensiva, que já provocou a detenção de quase 82 mil supostos membros de gangues sob um regime de exceção, que permite prisões sem ordem judicial.

Jornalistas da AFP observaram que os destroços do helicóptero se espalharam por uma área arborizada do morro Loma Lisa, que foi isolada pelo Exército e pela polícia.

Um comunicado militar publicado no X informou que "Manuel Coto, ex-gerente da Cooperativa de Poupança (Cosavi), estava na aeronave, sob custódia policial, assim como o diretor da @PNCSV, comissário geral Mauricio Arriaza Chicas".

Coto, banqueiro que estava foragido e foi preso em Honduras, foi gerente da Cooperativa de Poupança e Crédito Santa Victoria (Cosavi) e era acusado pelas autoridades como suposto responsável pelo desvio de quase 35 milhões de dólares (195 milhões de reais).

No acidente também morreram o vice-diretor de Investigações da polícia, o comissário Rómulo Pompilio Romero, e o vice-diretor de Áreas Especializadas Operacionais, comissário Douglas Omar García. Segundo o Ministério da Defesa, faleceram ainda os tenentes Alexis Quijano e Jonathán Raymundo Morán, o sargento Gerson Batres e o cabo Abel Antonio Arévalo.

O estatal Canal 10, por sua vez, anunciou outra vítima, o jornalista David Cruz, que era diretor de Comunicação do Ministério da Segurança. Em reportagem na fronteira, Cruz disse que chovia na região.

- Investigação internacional -

Na região fronteiriça de El Amatillo, onde autoridades de Honduras lhe entregaram Coto, Arriaza deu suas últimas declarações, à TV estatal de El Salvador.

"Queremos parabenizar, reconhecer e agradecer esta manobra de operações internacionais que estamos desenvolvendo com a República de Honduras e outros países", expressou.

O ministro da Segurança de Honduras, Gustavo Sánchez, informou no X que Coto foi detido quando se dirigia "com um traficante de pessoas para os Estados Unidos". A operação aconteceu em Choluteca, sul do país.

- "Herói nacional" -

"Ele não foi um diretor qualquer como os que a Polícia já teve", ressaltou Bukele, que decretou três dias de luto. Arriaza foi "um homem incorruptível, que lutou contra tudo, mesmo quando ninguém acreditava que poderíamos vencer as gangues, e vencemos", acrescentou.

"Investigaremos até o fim, mas ninguém poderá nos devolver o nosso herói nacional. Deus te receba @Director_PNC. Até breve, meu amigo", completou Bukele.

O ministro da Defesa, René Francis Merino, que também teve um papel-chave na luta contra os grupos criminosos, afirmou que Arriaza foi "um estrategista que mudou os rumos da Polícia Nacional Civil (PNC)".

