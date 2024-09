A Colômbia – que tenta uma mediação na crise pós-eleitoral na Venezuela – lamentou, nesta segunda-feira (9), a saída do seu país do candidato da oposição venezuelana Edmundo González Urrutia, que chegou no domingo à Espanha, onde recebe asilo político.

"O governo colombiano lamenta a saída de Edmundo González da Venezuela. Destaca o acordo dos governos da Espanha e da Venezuela para garantir asilo político", afirmou a Chancelaria em comunicado.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, juntamente com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tentam há semanas mediar a crise pós-eleitoral venezuelana, que deixou 27 mortos, cerca de 200 feridos e 2.400 detidos.

"A Colômbia reafirma que o processo político no país irmão e em qualquer país das Américas deve estar rodeado de plenas garantias", afirmou a Chancelaria.

"Mais uma vez, a Colômbia defende o diálogo para construir um acordo que garanta a paz política no país vizinho", acrescentou.

González Urrutia chegou a Madri no domingo com a sua esposa, depois de a Justiça venezuelana ter emitido um mandado de prisão contra ele, no dia 2 de setembro.

O líder denunciou que foi alvo de perseguições e ameaças e prometeu continuar, na Espanha, "a luta para alcançar a liberdade e a recuperação da democracia na Venezuela".

