Em um novo capítulo da sua recente rivalidade, a França conquistou a medalha de ouro no futebol paraolímpico ao derrotar a Argentina nos pênaltis (3-2) após um empate em 1 a 1, neste sábado (7), aos pés da Torre Eiffel com uma cobrança decisiva do seu capitão Frédéric Villeroux.

Depois das cinco primeiras edições vencidas pelo Brasil, a França assumiu o domínio no futebol de 5 adaptado para cegos, se 'vingando' nos Jogos Paralímpicos da 'Albiceleste', vencedora da final do Mundial de 2022 no Catar, também nos pênaltis.

Villeroux, camisa 10 dos 'Bleus', percorreu todo o campo e balançou a rede aos 12 minutos. Em seguida, Maximiliano 'Gordo' Espinillo empatou para os argentinos.

Após o empate na meia hora regulamentar, a partida foi decidida nos pênaltis (três por equipe).

Espinillo e Mario Ríos marcaram para a Argentina, mas o terceiro chute, de Nahuel Heredia, foi defendido pelo goleiro.

"É uma medalha importante, mas não aquela pela qual viemos", disse o veterano Froilán Padilla, de 45 anos, que confirmou sua despedida olímpica: "Estamos velhinhos... gostaria de coroar minha carreira com um ouro, somos argentinos e nós gostamos de competir, mas isso continua para os mais jovens.

A seleção sul-americana chega a três pratas, além de dois bronzes, num futebol paralímpico em que só ficou fora do pódio em uma ocasião.

Na disputa pelo terceiro lugar, o Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0 e conquistou o bronze.

A seleção brasileira, que havia conquistado todos os títulos desde a estreia da modalidade no programa Paralímpico de Atenas em 2004, venceu com um belo chute de Jefinho aos 24 minutos.

No duelo sul-americano, o Brasil dominou as estatísticas com 58% de posse de bola e 12 chutes, enquanto a Colômbia finalizou apenas cinco vezes.

"Valorizamos muito esse bronze. Nosso time é lutador, com mentalidade vencedora. Não podíamos deixar o povo brasileiro sem essa conquista. Não conseguimos o ouro, mas vamos voltar com a medalha no peito", comemorou Jeffinho em entrevista à TV Globo.

