A França, vice-campeã mundial, perdeu para a Itália por 3 a 1 nesta sexta-feira (6), no Parque dos Príncipes, em Paris, na primeira rodada da Liga das Nações.

Os 'Bleus' saíram na frente aos 13 segundos de jogo com um gol do atacante do Paris Saint-Germain Bradley Barcola, o mais rápido da história da seleção francesa.

Barcola partiu da esquerda e aproveitou um erro de Giovanni Di Lorenzo para superar o goleiro Gianluigi Donnarumma, seu companheiro de PSG.

O jogador de 22 anos, titular da França pela segunda vez, fez seu primeiro gol em seis jogos.

No dia 23 de março, os 'Bleus' sofreram o gol mais rápido de sua história, diante da Alemanha, em Lyon, quando Florian Wirtz marcou aos sete segundos.

A Itália não sentiu o gol relâmpago e virou o jogo marcando com Federico Dimarco (30'), Davide Frattesi (51') e Giacomo Raspadori (74').

Dois meses depois da eliminação na semifinal da Eurocopa, a França perdeu a principal característica que mostrou no torneio continental, a solidez defensiva.

O resultado coloca pressão sobre o técnico Didier Deschamps. De fato, uma parte do Parque dos Príncipes gritou o nome de Zinedine Zidane como um pedido para que o ídolo assuma o comando da seleção.

Os dois líderes do time francês, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann, a exemplo de toda a campanha na Euro, tiveram mais uma atuação apagada.

Mbappé, de volta ao estádio do PSG depois de fechar com o Real Madrid, não levou perigo, enquanto Griezmann praticamente não teve influência no jogo.

A Itália, ausente das duas últimas Copas do Mundo e eliminada nas oitavas de final da Euro, ganha muita confiança em sua nova tentativa de reconstrução.

Na próxima segunda-feira, a França enfrentará a Bélgica pela segunda rodada do Grupo 2 da Liga A, enquanto a 'Azzurra' terá pela frente a seleção de Israel no mesmo dia.

eba-kn-bvo/pm/iga/cb/am