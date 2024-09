PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PARIS:

Verão de 2024 foi o mais quente já registrado no hemisfério norte

As temperaturas médias mundiais durante os três meses do verão no hemisfério norte (junho, julho e agosto) foram as mais elevadas desde o início dos registros, superando o recorde estabelecido em 2023, anunciou nesta sexta-feira (6) o observatório europeu Copernicus.

BOGOTÁ:

Mães acusadas de 'síndrome da alienação parental' vencem batalha judicial na Colômbia

Quando Sandra denunciou o parceiro por ter abusado sexualmente de seu filho, em vez de receber ajuda, foi acusada de manipular a criança para se voltar contra o pai.

BASE AÉREA DE RAMSTEIN:

Zelensky pede 'mais armas' aos aliados para frear a Rússia na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, compareceu nesta sexta-feira (6) à reunião de seus aliados ocidentais na Alemanha e pediu "mais armas" para frear o avanço das tropas russas, em particular no leste de seu território.

PARIS:

Novo primeiro-ministro da França inicia contatos para formar governo

O novo primeiro-ministro francês, o conservador Michel Barnier, iniciou nesta sexta-feira (6) os contatos para formar "um governo de unidade", como pediu o presidente Emmanuel Macron, e cuja sobrevivência dependerá de uma decisão da extrema direita sobre não apoiar uma moção de censura.

PORT MORESBY:

Papa desembarca em Papua-Nova Guiné, segunda etapa da viagem pela Ásia-Pacífico

O papa Francisco desembarcou nesta sexta-feira (6) em Port Moresby, capital de Papua-Nova Guiné, na segunda etapa de sua viagem de 12 dias pela região Ásia-Pacífico.

GAZA:

Tala, a menina que morreu com seus patins rosa em um ataque israelense em Gaza

Husam Salah Abu Ajwa não queria, mas acabou deixando a filha Tala sair para brincar com seus patins cor-de-rosa do lado de fora de sua casa na Cidade de Gaza. Dois minutos depois, ouviu um estrondo. Um bombardeio a matou.

NAIRÓBI:

Incêndio em escola do Quênia mata 17 crianças

Ao menos 17 crianças morreram em um incêndio que destruiu o dormitório de uma escola na região central do Quênia, informou a polícia nesta sexta-feira.

VENEZA:

O horror da guerra invade o Festival de Cinema de Veneza

As causas da guerra, sua realidade angustiante e suas sequelas estiveram fortemente presentes no Festival de Cinema de Veneza deste ano, incluindo um documentário que entra na frente de batalha ucraniana com soldados russos.

LOS ANGELES:

Filme 'Reagan' divide o público e a crítica nos EUA

Os críticos de cinema e o público nem sempre estão em concordância, mas poucas vezes pareceram tão divididos em torno de um filme como no caso de "Reagan", uma cinebiografia que enaltece o ex-presidente dos Estados Unidos lançada alguns meses antes de uma eleição presidencial polarizada na Casa Branca.

