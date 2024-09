Nem sempre o que se compra na internet é o que chega em casa. A estadunidense Neta Murphy que o diga. Na última segunda-feira (2/9), ela compartilhou no Tik Tok que uma luminária em formato de croissant, que ganhou de presente das irmãs, era na verdade um croissant real, coberto por resina.

No vídeo, a americana conta que recebeu a luminária em formato de croissant comprada na loja Temu. Mas, ao deixá-la no quarto em um dia quente, percebeu que formigas se acumulavam perto do objeto.

"Cheguei em casa do trabalho e encontrei centenas de formigas embaixo da luminária. Pensei: 'Por que diabos formigas iriam querer um croissant falso?", afirma.

Os animais conseguiram escavam um buraco na luminária, o que levou Neta Murphy a investigar o material da luminária. Eis que ela decidiu dar uma mordida no item, o que confirmou a suspeita de que se tratava de um croissant verdadeiro.

Após ser criticada nos comentários por ter mordido resina, Neta Murphy retirou o vídeo do ar.

Apesar de incomum nos Estados Unidos, luminárias feitas de pão são corriqueiras em alguns países asiáticos. A artista Yukiko Morita, uma das criadoras do conceito, explica que os itens são uma forma de reciclar pães "rejeitados de padarias".

De acordo com o site Daily Dot, o item foi removido do Temu.