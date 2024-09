O atacante nigeriano Victor Osimhen, que estava sem espaço no Napoli e não foi inscrito no Campeonato Italiano, foi emprestado ao Galatasaray por uma temporada sem opção de compra, anunciou o clube turco nesta quarta-feira (4).

Osimhen, artilheiro da Serie A na temporada 2022/2023, "receberá um salário líquido de 6 milhões de euros [R$ 37,4 milhões na cotação atual] ", informou em comunicado o Galatasaray, atual bicampeão da Turquia.

Recebido na noite de terça-feira por uma multidão de torcedores no aeroporto Atatürk, na cidade de Bósforo, o atacante vira a página depois do fracasso das negociações com o Chelsea e com o futebol saudita.

O nigeriano de 25 anos foi um dos jogadores mais cobiçados no mercado há um ano, depois de ter ajudado o Napoli a conquistar o 'Scudetto' com 26 gols marcados na Serie A 2022/2023. No entanto, sua última temporada, assim como a do clube do sul da Itália, foi menos brilhante, com Osimhen marcando 15 gols e a equipe terminando em uma modesta décima posição.

A cláusula de rescisão de 130 milhões de euros (R$ 811 milhões) em seu contrato com o Napoli e as pretensões salariais do jogador dificultaram sua saída para outro grande clube europeu nas últimas semanas.

Segundo a imprensa esportiva italiana e turca, o Napoli reduziu recentemente o valor da cláusula de saída para 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 500 milhões).

A equipe, treinada por Antonio Conte, contratou no final de agosto o atacante belga Romelu Lukaku pensando em um substituto para Osimhen, que no Galatasaray deve compensar a ausência por lesão do argentino Mauro Icardi.

O time turco foi eliminado no playoff da Liga dos Campeões e vai disputar a Liga Europa, torneio no qual terá entre seus principais adversários na primeira fase o Tottenham e os holandeses Ajax e AZ Alkmaar.

