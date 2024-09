Três jogadores de futebol foram detidos nesta terça-feira (3) no Panamá por supostamente terem recebido pagamentos para manipular jogos da liga local, a maior competição no país, para favorecer apostas, anunciou a Procuradoria do Panamá.

Os detidos são "dois atuais jogadores" e "um ex-jogador" da liga panamenha, que serão levados à justiça nas próximas horas "por um crime contra a ordem econômica", informou o procurador contra o crime organizado, Emeldo Márquez, durante uma coletiva de imprensa.

Os nomes dos atletas não foram divulgados nem os clubes em que jogam.

Segundo o procurador, os detidos "ofereciam e prometiam aos atuais jogadores da Liga quantias de dinheiro que variavam entre 2.500 e 4.500 dólares [algo entre R$ 14.100 e R$ 25.400 pela cotação atual]" para obter determinados resultados "para apostas".

"Eles (os presos) trabalhavam com pessoas do exterior que de uma forma ou de outra colaboravam com eles no fornecimento de dinheiro para fazer pagamentos aos atletas", declarou Márquez.

Os pagamentos eram entregues em dinheiro aos jogadores "imediatamente" após os jogos, embora as transações também tenham sido feitas em bitcoin, acrescentou Márquez.

As investigações começaram após uma denúncia feita em 2023 pela Federação Panamenha de Futebol (Fepafut) por suposta manipulação de resultados na liga local. Márquez não deu detalhes das partidas que teriam sido manipuladas, tanto na primeira quanto na segunda divisão local.

No entanto, não descartou novas detenções "de outros jogadores ou pessoas de fora da Liga que estejam ligadas a estes acontecimentos".

