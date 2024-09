A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu a russa Ludimila Samsonova nesta segunda-feira (2) e avançou pela segunda vez às quartas de final do US Open.

Swiatek, que no ano passado teve uma inesperada eliminação nas oitavas de final diante da letã Jelena Ostapenko, só havia passado desta fase em Nova York em 2022, quando foi campeã.

No primeiro jogo da sessão noturna, a polonesa bateu Samsonova (N.16) por 2 sets a 1, com parciais de 6-4 e 6-1, em uma hora e 30 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

Swiatek terá um desafio maior nas quartas de final, contra a americana Jessica Pegula, número 6 do mundo e que busca chegar pela primeira vez a uma semifinal de Grand Slam.

"Contra Jessica nunca é fácil, ela tem um estilo complicado e é preciso estar pronta para longos ralis", previu a polonesa, que já venceu a americana nas quartas de 2022.

Em alerta após a eliminação de Coco Gauff, campeã no ano passado, Swiatek se concentrou em defender seu saque sem dar uma única chance de quebra a Samsonova.

A russa, que tentava chegar pela primeira vez a uma fase de quartas de final de Grand Slam, fez jogo duro no primeiro set, até que a número 1 do mundo, com precisão cirúrgica, quebrou no último game para fechar a parcial.

Samsonova não se recuperou do baque e no segundo set não resistiu ao implacável ritmo e concentração de Swiatek.

"No início acho que estávamos jogando ao estilo dos homens, só mantendo os serviços", explicou depois Swiatek. "Mas eu sabia que teria mais chances se pressionasse e fico feliz por ter conseguido fechar primeiro set".

