ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Greve em Israel para exigir acordo sobre os reféns

JERUSALÉM:

Greve em Israel para exigir acordo sobre os reféns

Israel viveu, nesta segunda-feira (2), uma greve geral para pressionar o governo de Benjamin Netanyahu pela libertação dos reféns que estão sob poder do movimento islamista palestino Hamas desde outubro na Faixa de Gaza.

Gaza conflito Hamas Palestinos vacinas economia saúde greve Israel

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

LIMA:

Uma lei para 'assassinos': o lamento das vítimas de militares no Peru

Diante de um monumento das vítimas do conflito interno no Peru, Gladys Rubina lamenta a falta da irmã, que morreu em um massacre perpetrado por militares em 1991. Ela acredita que o Estado, devido a uma polêmica lei, acabou cedendo uma "nova oportunidade" para "os assassinos".

Peru política violência direitos

BERLIM:

Vitória da extrema direita em duas eleições regionais provoca terremoto político na Alemanha

O triunfo da extrema direita em duas eleições regionais no leste da Alemanha no domingo provocou um terremoto político no país e enfraquece ainda mais a coalizão de centro-esquerda do chefe de Governo Olaf Scholz, quando ainda faltam 12 meses para as eleições legislativas.

Alemanha eleições governo política

FOTOS, VIDEO

PARIS:

França julga homem por drogar esposa para que desconhecidos a estuprassem

O julgamento de um homem acusado de drogar a mulher por 10 anos para que estranhos a estuprassem começou nesta segunda-feira (2) em Avignon no sul da França, com mais de 50 réus.

França justiça Mulheres medicamentos

CIDADE DO VATICANO:

Papa viaja à Indonésia, primeira etapa de uma viagem por quatro países

O papa Francisco, de 87 anos, voa nesta segunda-feira (2) para a Indonésia, onde iniciará uma longa e exigente viagem de 12 dias que inclui também Papua-Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura.

Vaticano religião Timor-Leste diplomacia Singapura PapuaNovaGuiné Indonésia

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

VENEZA:

Almodóvar apresenta seu primeiro longa-metragem em inglês no F

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar apresenta nesta segunda-feira (2) no Festival de Veneza o seu primeiro longa-metragem em inglês, "The Room Next Door", um drama sobre o ocaso da vida com Tilda Swinton e Julianne Moore que disputa o Leão de Ouro.

EUA Espanha gente cinema Itália

NUUK:

Defensor de baleias Paul Watson continua sua luta da prisão

Nem as grades nem a distância podem abalá-lo: o ambientalista americano-canadense Paul Watson continua sua luta contra a caça às baleias da penitenciária na Groenlândia, enquanto aguarda a decisão sobre um pedido de extradição do Japão.

Dinamarca ambiente extradição

