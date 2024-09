A tenista americana Coco Gauff, defensora do título do US Open, foi eliminada neste domingo (1º) por sua compatriota Emma Navarro nas oitavas de final do Grand Slam de Nova York.

Navarro, que na próxima fase vai enfrentar a espanhola Paula Badosa, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 4-6 e 6-3, diante de mais de 20 mil espectadores na quadra central de Flushing Meadows.

As eliminações de Gauff e de Novak Djokovic, que caiu na chave masculina na terceira rodada, deixam o US Open sem os dois campeões da edição passada.

"Que loucura. Perdi na primeira rodada nos meus dois primeiros anos aqui e chegar às quartas é incrível. Esta é a cidade onde nasci e é muito especial", disse Navarro antes de elogiar sua adversária.

"Coco é uma jogadora incrível, tenho muito respeito por ela e sei que ela voltará e será campeã outra vez", acrescentou.

Gauff, atual número 3 do mundo, viveu um pesadelo com seu serviço, ao cometer 18 duplas faltas, contra duas de Navarro.

Aos 20 anos, jovem americana carregava sobre os ombros o peso de defender seu primeiro título de Grand Slam competindo em casa.

Mas Emma Navarro, número 12 no ranking da WTA, mostrou que é uma das tenistas mais perigosas no momento, com armas e inteligência suficientes para desafiar qualquer adversária no seu "quintal" em Flushing Meadows.

