O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou, na noite deste domingo (1º), sua "indignação" com a descoberta de "seis reféns mortos pelo Hamas em Gaza" e pediu para "parar a guerra".

"Estupor e indignação pela descoberta dos seis reféns mortos pelo Hamas em Gaza", escreveu Macron no X.

"É necessário um cessar-fogo imediato e a libertação de todos os reféns, entre eles nossos compatriotas, Ohad Yahalomi e Ofer Kalderon", acrescentou. "A guerra deve parar",.

O exército israelense anunciou mais cedo a descoberta dos corpos de seis reféns na Faixa de Gaza.

O Ministério da Saúde de Israel informou que os seis reféns morreram com impactos de bala a curta distância entre a quinta e a sexta-feira, segundo resultados das necrópsias.

"Os seis reféns foram assassinados por terroristas do Hamas com vários disparos a curta distância", afirmou, em nota, a porta-voz do ministério, Shira Solomon.

"Segundo o exame forense, estima-se que a morte dos reféns tenha ocorrido aproximadamente entre 48 e 72 horas antes do procedimento", prosseguiu.

A guerra em Gaza, que mergulhou seus 2,4 milhões de habitantes em uma situação humanitária catastrófica, começou em 7 de outubro, quando combatentes do Hamas atacaram o sul de Israel, provocando a morte de 1.205 pessoas, civis em sua maioria, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em retaliação, Israel prometeu destruir o Hamas e lançou uma vasta ofensiva que já deixou 40.738 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde deste território.

