O Bayern de Munique venceu o Freiburg por 2 a 0 neste domingo (1º) e confirmou seu bom início no Campeonato Alemão, com duas vitórias em duas rodadas.

Depois de um gol de pênalti do atacante inglês Harry Kane aos 38 minutos, o Bayern ampliou o marcador no segundo tempo com o veterano Müller (78'), que havia saído do banco minutos antes para fazer seu jogo de número 710 com a camisa do time bávaro.

Com seis pontos, o Bayern de Munique divide a ponta da tabela com RB Leipzig e Heindenheim, que no outro jogo deste domingo goleou o Augsburg por 4 a 0.

O Borussia Dortmund fecha o Top 4 com quatro pontos, depois do empate sem gols com o Werder Bremen no sábado, dia em que o Bayer Leverkusen, atual campeão e que não perdia um jogo pela Bundesliga desde maio de 2023, foi derrotado em casa pelo Leipzig por 3 a 2, de virada.

-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Union Berlin - St Pauli 1 - 0

- Sábado:

Stuttgart - Mainz 3 - 3

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 3 - 1

Werder Bremen - Borussia Dortmund 0 - 0

Bochum - B. Mönchengladbach 0 - 2

Holstein Kiel - Wolfsburg 0 - 2

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2 - 3

- Domingo:

Heidenheim - Augsburg 4 - 0

Bayern de Munique - Freiburg 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Heidenheim 6 2 2 0 0 6 0 6

2. Bayern de Munique 6 2 2 0 0 5 2 3

3. RB Leipzig 6 2 2 0 0 4 2 2

4. Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 2 0 2

5. Union Berlin 4 2 1 1 0 2 1 1

6. B. Mönchengladbach 3 2 1 0 1 4 3 1

. Wolfsburg 3 2 1 0 1 4 3 1

8. Bayer Leverkusen 3 2 1 0 1 5 5 0

9. Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 1 3 3 0

. Freiburg 3 2 1 0 1 3 3 0

11. Hoffenheim 3 2 1 0 1 4 5 -1

12. Mainz 2 2 0 2 0 4 4 0

13. Werder Bremen 2 2 0 2 0 2 2 0

14. Stuttgart 1 2 0 1 1 4 6 -2

15. Augsburg 1 2 0 1 1 2 6 -4

16. Holstein Kiel 0 2 0 0 2 2 5 -3

17. St Pauli 0 2 0 0 2 0 3 -3

. Bochum 0 2 0 0 2 0 3 -3

