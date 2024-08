O meio-campista espanhol Carlos Soler, com poucos minutos de jogo no Paris Saint-Germain, foi emprestado ao inglês West Ham, anunciaram os dois clubes logo após o encerramento do mercado de verão na Europa.

Soler, de 27 anos, não estava entre as prioridades do técnico Luis Enrique na temporada passada.

Os 'Hammers' do novo treinador Julen Lopetegui foram particularmente atuantes durante a pré-temporada, com as chegadas de Jean-Clair Todibo, Aaron Wan-Bissaka e Niclas Füllkrug.

O meio-campista inglês James Ward-Prowse, por sua vez, foi emprestado ao Nottingham Forest momentos antes de Soler ser anunciado pelo clube londrino.

Chegado em 2022 vindo do Valencia, o espanhol faz parte dos jogadores com os quais o PSG não conta nesta temporada, como os zagueiros Nordi Mukiele e Juan Bernat, que também saíram por empréstimo.

