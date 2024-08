O novo técnico do Equador, o argentino Sebastián Beccacece, anunciou a lista de convocados nesta sexta-feira (30) para as partidas contra Brasil e Peru em setembro, pela retomada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, informou a Federação local (FEF).

"Chegou o momento", disse a entidade ao publicar a lista de jogadores chamados para jogar fora, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, com o Brasil no dia 6 de setembro e em casa contra o Peru quatro dias depois.

A seleção tricolor tem oito pontos e é a quinta colocada no torneio classificatório para o Mundial, liderado pela Argentina (15 pontos). O Brasil está em sexto (7) e o Peru em último (2).

-- Lista de convocados da seleção equatoriana:

- Goleiros:

Hernán Galíndez (Huracán, ARG), Moisés Ramírez (Independiente del Valle, EQU) e Gilmar Napa (Emelec, EQU).

- Defensores:

Piero Hincapié (Bayer Leverkusen, ALE), Willian Pacho (PSG, FRA), Félix Torres (Corinthians, BRA), Jackson Porozo (Leganés, ESP), Joel Ordóñez (Brugge, BEL), Xavier Arreaga (New England Revolution, EUA), Cristian Ramírez (Ferencváros, HUN), Pervis Estupiñán (Brighton, ING), Jhoanner Chávez (Lens, BEL) e Angelo Preciado (Sparta Praga, CZ).

- Meio-campistas:

Alan Minda (Cercle Brugge, BEL), Carlos Gruezo (San Jose Earthquakes, EUA), Moisés Caicedo (Chelsea, ING), Alan Franco (Atlético-MG, BRA), Jhegson Méndez (São Paulo, BRA), Jeremy Sarmiento (Brighton, ING), Pedro Vite (Vancouver Whitecaps, EUA), John Yeboah (Raków Cz?stochowa, POL), Janner Corozo (Barcelona, EQU), Patrickson Delgado (Dallas, EUA), Kendry Páez (Independiente del Valle, EQU), Ángel Mena (Pachuca, MEX) e John Mercado (AVS, POR).

- Atacantes:

Enner Valencia (Inter, BRA), Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise, BEL), Nilson Angulo (Anderlecht, BEL) e Anthony Valencia (Royal Antwerp, BEL).

