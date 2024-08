Duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no desabamento do teto de uma igreja católica no Recife nesta sexta-feira (30), informaram diversas autoridades.

“Com muita tristeza, soube das duas mortes e dezenas de feridos, alguns em estado grave, no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento”, escreveu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua conta na rede social X.

De acordo com veículos locais, no total 22 pessoas ficaram feridas.

A estrutura desabou na tarde desta sexta-feira, quando os fiéis estavam distribuindo cestas básicas para moradores da capital pernambucana, conforme o portal G1.

Em vídeos publicados nas redes sociais, era possível ver o teto, aparentemente metálico, no chão, várias pessoas deitadas e outras manchadas de sangue.

"A maior parte das vítimas foram retiradas com escoriações leves e estão em unidades diferentes de saúde", disse o prefeito do Recife, João Campos, que decretou três dias de luto na cidade.

Campos afirmou que as autoridades estão investigando uma possível relação do acidente com a recente instalação de painéis solares na igreja, bem como uma possível falha estrutural.

