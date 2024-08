O lateral-esquerdo espanhol Juan Bernat vai jogar pelo Villarreal por empréstimo do Paris Saint-Germain, anunciou nesta sexta-feira (30) o clube da capital francesa. Bernat já havia jogado na temporada passada pelo Benfica, em Portugal.

No PSG desde 2018 proveniente do Bayern de Munique, o lateral de 31 anos foi um dos titulares da defesa do gigante da capital francesa por duas temporadas, chegando à final da Liga dos Campeões em 2020.

Mas Bernat, que vestiu a camisa da seleção espanhola em 11 jogos, sofreu mais tarde uma ruptura do ligamento anterior do joelho esquerdo, em setembro de 2020, o que acabou afetando sua passagem pelo clube do Parque dos Príncipes.

Em seu retorno à equipe perdeu sua titularidade e não conseguiu mais recuperá-la, antes de partir para o clube lisboeta com a chegada do técnico Luis Enrique no ano passado.

