O índice de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estados Unidos manteve-se estável em julho na comparação anual, mas subiu em um mês, e a instituição de política monetária se prepara para reduzir as taxas de juros em meados de setembro, pela primeira vez desde 2020.

A inflação permaneceu estável durante um ano em julho nos EUA, em 2,5%, segundo o índice PCE, publicado nesta sexta-feira (30) pelo Departamento do Comércio.

Contudo, em um mês acelerou pelo segundo mês consecutivo, para 0,2%, face a 0,1% em junho.

Esta evolução está alinhada com as expectativas dos analistas.

Em um ano, "os preços dos bens caíram menos de 0,1% e os dos serviços cresceram 3,7%", afirmou o Departamento do Comércio.

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis da energia e dos alimentos, manteve-se estável tanto em uma base mensal como anual, em 0,2% e 2,6%, respectivamente.

Outra medida da inflação, o índice IPC, com base no qual as aposentadorias são indexadas, mostrou, no início de agosto, uma continuação da desaceleração em julho, para 2,9% em um ano, o nível mais baixo desde março de 2021, em comparação com 3% no mês anterior.

Os gastos dos consumidores aumentaram mais rapidamente em julho do que em junho (0,3%, contra 0,2%), assim como sua renda (0,3%, contra 0,1%), indicou o Departamento do Comércio.

