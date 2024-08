PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Bombardeio israelense mata três palestinos no terceiro dia de operações na Cisjordânia

VENEZUELA ELEIÇÕES JUSTIÇA: Venezuela sofre apagão, governo denuncia 'sabotagem'

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

JENIN:

Bombardeio israelense mata três palestinos no terceiro dia de operações na Cisjordânia

Israel anunciou nesta sexta-feira (30) que matou três combatentes do Hamas na Cisjordânia ocupada, o que eleva a 19 o número de palestinos mortos em três dias de operação militar no território, onde a violência aumentou de maneira paralela à guerra em Gaza.

(Israel Gaza conflito Palestinos diplomacia Cisjordânia refugiados política saúde, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== VENEZUELA ELEIÇÕES JUSTiÇA ===

CARACAS:

Venezuela sofre apagão, governo denuncia 'sabotagem'

Um apagão registrado na madrugada desta sexta-feira (30) deixou a Venezuela na escuridão, incluindo a capital, Caracas, informou o governo do presidente Nicolás Maduro, atribuindo esta falha à sabotagem do sistema e à tentativa de golpe de Estado.

(Venezuela eletricidade política eleições, 640 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SAVANNAH:

Kamala Harris fala sobre imigração e ataca Trump em entrevista

A vice-presidente Kamala Harris mostrou-se firme na política de imigração e energia em sua primeira grande entrevista como candidata à Casa Branca, exibida na quinta-feira (29) no canal CNN, na qual abriu a porta para incluir um republicano em seu gabinete e afirmou que os Estados Unidos estão preparados para "virar a página" sobre Donald Trump.

(EUA mídia eleições, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

CLAYTON:

Na Geórgia rural, cristãos evangélicos dão total apoio a Trump

Igrejas pontuam as colinas verdes do Condado de Rabun, na Geórgia, onde bandeiras americanas tremulam e Deus é tudo - mas Donald Trump não está muito longe.

(EUA eleição Geórgia religião, 800 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

CLAYTON:

O que preocupa os eleitores na Geórgia? Aborto, imigração e economia

No jardim de sua casa espaçosa, Patricia "Pat" Poss deseja apenas uma coisa: liberdade. "Liberdade para não ser apenas taxada até a morte e usar seu dinheiro para sua família e para viver," disse esta corretora de imóveis aposentada à AFP.

(EUA eleições Geógia aborto imigração economia cristianismo, 600 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

CIDADE DO VATICANO:

Francisco visita Ásia e Oceania na viagem mais longa e ambiciosa de seu pontificado

O papa Francisco inicia na segunda-feira (2) a viagem mais longa e distante de seu pontificado, com duração de 12 dias, que passará por quatro países do sudeste da Ásia e da Oceania, um desafio para sua idade e saúde frágil.

(Vaticano religião Papua TimorLeste diplomacia Singapura igreja Indonésia, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

PARIS:

O fundador do Telegram, um homem com dois nomes e vários passaportes

A prisão e acusação na França do fundador do Telegram, Pavel Durov, revelou as conexões internacionais deste homem de 39 anos, com pelo menos dois nomes e quatro passaportes.

(Rússia França polícia internet, 620 palavras, já transmitida)

DONETSK:

Ucranianos se despedem de seu 'querido Donbass' diante de avanço russo

Em uma plataforma na região de Donetsk, na Ucrânia, Ania Dvorianinova espera por um trem no qual nunca gostaria de embarcar.

(Ucrânia conflito Rússia, 490 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Inflação na zona do euro cai para 2,2% e aproxima-se da meta do BCE

A inflação interanual na zona do euro caiu para 2,2% em agosto, o seu nível mais baixo em três anos, aproximando-se assim do objetivo de 2% estabelecido pelo Banco Central Europeu (BCE).

(UE inflação conjuntura índices eurozona economia, 610 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

VENEZA:

Cate Blanchett e Nicole Kidman levam o thriller erótico de volta a Veneza

O thriller erótico, adaptado ao olhar feminino, volta ao Festival de Veneza com dois dos rostos mais conhecidos de Hollywood, Nicole Kidman e Cate Blanchett.

(Itália gente cinema, 600 palavras, já transmitida)

PARIS:

Ubisoft convida gamers para viagem intergaláctica com novo 'Star Wars Outlaws'

Após mais de quatro anos de preparação, a empresa francesa de videogames Ubisoft lançou nesta sexta-feira (30) o esperado "Star Wars Outlaws", primeira parte de uma saga baseada no universo de George Lucas na qual não faltarão viagens intergaláticas e duelos com sabres de luz.

(França empresas cinema lazer, 530 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- JOGOS PARALÍMPICOS

- Acompanhamento

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS

- Acompanhamento do US Open

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com