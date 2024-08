A incursão de um avião militar chinês no espaço aéreo japonês é uma "grave violação de soberania", declarou um porta-voz do governo japonês nesta terça-feira (27, noite de segunda em Brasília), um dia após o incidente no Mar da China Oriental.

"A violação do nosso espaço aéreo por parte de um avião militar chinês não é apenas uma grave violação da nossa soberania, mas também uma ameaça à nossa segurança e é totalmente inaceitável", declarou o porta-voz Yoshimasa Hayashi.

O Japão informou que enviou aviões de combate após a incursão de dois minutos, ocorrida às 11h29 da segunda-feira, por um avião de vigilância Y-9 perto das ilhas Danjo, na prefeitura de Nagasaki.

"Entendemos que esta é a primeira incursão confirmada e anunciada de um avião militar chinês desde que começamos a tomar medidas contra incursões no espaço aéreo", acrescentou Hayashi em uma coletiva de imprensa.

"Nos abstemos de dar uma resposta definitiva sobre o motivo da atividade do avião chinês. No entanto, as recentes atividades militares chinesas perto do Japão têm a tendência de se expandir", afirmou.

Ele assegurou que Tóquio continuará atenta às atividades militares chinesas e tomará "todas as medidas possíveis" para proteger seu espaço aéreo.

nf-stu/cwl/mas/mel/am