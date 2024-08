Matteo Cannia estava sentado em um banco com vista para o mar em Porticello, na Sicília, à meia-noite do último domingo. Estava quente demais para dormir. Este homem de 78 anos, pescador desde os 10, viu o primeiro raio. "Ouvi o trovão e o vento e decidi voltar para casa", disse ele.

"À medida que a tempestade crescia, todos acordaram. A água estava entrando na casa de um amigo meu." Por volta das 4h15, horário local, Fabio Cefalù, um pescador que deveria sair naquela manhã selvagem de segunda-feira, de repente viu a luz de um sinalizador.

Embora tivesse decidido não zarpar, mudou de ideia e pulou no mar para saber o que estava acontecendo e só encontrou almofadas e tábuas de madeira flutuantes. O luxuoso iate Bayesian, atracado a poucas centenas de metros de distância, já havia afundado.

Tudo aconteceu num período de 16 minutos de desastre, caos e tormento, colocando um tranquilo porto de pesca siciliano nas manchetes da imprensa internacional. Das 22 pessoas a bordo do Bayesian (12 passageiros e 10 tripulantes), 15 conseguiram entrar no bote salva-vidas quando o iate começou a virar. Os outros 7 nunca conseguiram escapar.

Charlotte Golunski, uma britânica, caiu na água com Sophie, sua filha de um ano. Golunski disse que segurou o bebê no ar com todas as forças para evitar que ele se afogasse. "Tudo estava escuro ao meu redor e a única coisa que conseguia ouvir eram os gritos dos outros."

Ela, seu bebê e seu marido James estavam na lista dos resgatados pelo capitão de um veleiro próximo. Preso dentro do Bayesian que estava afundando estava seu colega Mike Lynch, um dos principais empreendedores de tecnologia do Reino Unido, apelidado de "Bill Gates britânico".

O luxo se transformou em terror

Lynch reuniu familiares, amigos e colegas para passar as férias em seu luxuoso barco: um suntuoso veleiro de 56 metros que ganhou prêmios de design e tinha o mastro de alumínio mais alto do mundo. Em junho, Lynch foi absolvido após um longo julgamento nos Estados Unidos, onde foi acusado de inflar fraudulentamente o valor de sua empresa, a Autonomy, antes de vendê-la para a Hewlett Packard em 2011. A viagem foi planejada para celebrar sua liberdade e comemorar sua reabilitação perante a opinião pública.

Três dias depois do naufrágio do iate, os mergulhadores recuperaram seu corpo dos destroços. Um dia depois, o corpo de sua filha Hannah, de 18 anos, que deveria começar a estudar na Universidade de Oxford no próximo mês, foi recuperado. A esposa de Lynch, Angela Bacares, sobreviveu.

Entre os falecidos estão o presidente do banco de investimentos Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, e sua esposa Judy; o advogado de Lynch, Chris Morvillo, e sua esposa Neda; e o chef do iate, Recaldo Thomas. A família Lynch publicou um comunicado no qual afirma sentir "uma dor indescritível" e estar "devastada e chocada".

Investigação

O fato de o iate ter afundado tão rapidamente, enquanto outros barcos menores nas proximidades sobreviveram ilesos à tempestade, deixou os especialistas perplexos.

Em uma entrevista coletiva neste fim de semana, a primeira declaração pública de autoridades desde o desastre, os promotores locais disseram que iniciaram uma investigação sobre possíveis crimes de homicídio culposo e naufrágio negligente.

O promotor estadual da região, Ambrogio Cartosio, disse aos repórteres que embora a investigação estivesse em um estágio muito inicial e ninguém específico estivesse sendo investigado, havia "muitas possibilidades de culpa". "Pode ter sido apenas o capitão. Pode ter sido toda a tripulação. Não estamos descartando absolutamente nada."

Uma pequena equipe de investigadores marinhos britânicos foi enviada à Sicília para trabalhar junto aos italianos, dado que o Bayesian é de bandeira britânica. Os promotores ressaltam que o fenômeno climático que atingiu o navio pode ter sido uma rajada de vento: um vento poderoso e localizado que desce de uma tempestade e se espalha de forma imprevisível.

Esta explicação contradiz relatórios anteriores que identificaram a causa como uma tromba d’água ou um mini tornado no mar. De qualquer forma, está claro que as condições climáticas extremas desempenharam um papel importante.

A ventania crucial de 16 minutos

Grande parte da atenção da equipe de investigação está, obviamente, voltada para a conduta do capitão, o neozelandês James Cutfield, de 51 anos. Cutfield sobreviveu, junto com oito membros de sua tripulação, e está sendo interrogado.

"Não prevíamos que isso aconteceria", disse ele à imprensa italiana em referência à tempestade, em seu único comentário público até agora. O problema é que muitos outros o fizeram. Ventos violentos e chuva foram previstos após dias de calor escaldante. O diretor da empresa que construiu o Bayesian, Giovanni Costantino, disse à BBC estar convencido de que ocorreu uma série de erros a bordo.

"Na parte traseira do navio deveria haver uma escotilha aberta, além também de uma abertura lateral para a entrada de água", disse ele. "Antes da tempestade, o capitão deveria ter fechado todas as aberturas, depois levantado âncora, ligado o motor, apontado para o vento e baixado a quilha."

A quilha é uma peça que se estende da proa à popa, na parte inferior do navio. "Isso teria estabilizado o navio, eles teriam conseguido superar a tempestade e continuar navegando confortavelmente", disse ele.

No entanto, as equipes de resgate encontraram os restos do Bayesian a 50 metros de profundidade, com sua quilha de quase 10 metros levantada. Se tivesse sido implantado, poderia ter ajudado a neutralizar o vento que soprava no mastro de alumínio de 75 metros de altura e a manter o navio estável.

Mas sem a quilha, especialistas disseram ao jornal La Repubblica que rajadas de 100 quilômetros por hora teriam sido suficientes para virar o navio, e a tempestade de segunda-feira excedeu em muito essa velocidade. "O Bayesian foi um verdadeiro modelo para muitas outras embarcações devido à sua estabilidade e desempenho excepcionalmente altos", disse Costantino. "Não houve absolutamente nenhum problema com isso. Se a água não tivesse entrado, seria inafundável."

Costantino afirmou que transcorreram 16 minutos desde o corte de energia do navio, às 3h56, e a perda do sinal do GPS, que indica que o barco afundou. Isso mostra que a água estava inundando áreas com circuitos elétricos. Os investigadores estudarão de perto esse período, juntamente com quaisquer medidas tomadas para mitigar as condições climáticas extremas, especialmente depois de localizarem a caixa preta do navio.

A guarda noturna

Rino Casilli, um dos principais inspetores navais da Sicília, também acredita que os erros podem ter deixado o iate vulnerável a condições climáticas extremas. "Devia haver dois tripulantes revezando o serviço durante a noite, dado o alerta de tempestade", disse ele, enquanto me levava a bordo de seu barco, com cerca de um terço do tamanho do Bayesian.

"E deveria ter sido atracado no porto, não no mar." Os promotores dizem acreditar que uma pessoa estava de plantão na cabine naquela noite.

Do veleiro de Casilli obtivemos um raro acesso ao local onde o Bayesian afundou. Um barco da polícia italiana circulou ao nosso redor, avisando-nos para voltarmos. De repente, houve uma agitação entre os mergulhadores quando outros navios de resgate chegaram.

Não sabíamos naquele momento, mas mais corpos tinham acabado de ser localizados.

'Um prédio de 18 andares cheio de água'

A recuperação de pessoas presas nos escombros foi uma operação intensa e desafiadora para as equipes de resgate.

Dada a profundidade, 50 metros debaixo d'água, cada mergulhador foi autorizado a descer por apenas 10 minutos e depois emergir por segurança. Portanto, foram realizados 120 mergulhos. Eles foram auxiliados por veículos controlados remotamente que poderiam operar no fundo do mar por muito mais tempo.

Na entrevista coletiva deste fim de semana, as equipes de resgate disseram que os passageiros presos no interior do iate durante o naufrágio se abrigaram em cabines do lado esquerdo do navio, onde se formaram as últimas bolhas de ar.

Cinco dos corpos foram encontrados na primeira cabine à esquerda, enquanto o último corpo, identificado como Hannah Lynch, estava na terceira cabine à esquerda. O acesso das equipes de emergência foi extremamente difícil, pois o iate permaneceu praticamente intacto e seus móveis dificultavam a entrada.

A Guarda Costeira comparou-o a "um edifício de 18 andares cheio de água". Quando o corpo de Hannah Lynch foi trazido para terra, os trabalhadores de emergência do porto aplaudiram seus colegas. Os sete mortos foram transportados para um necrotério para autópsias.

As equipas de salvamento terão agora de decidir se e como resgatar os restos do navio, o que sem dúvida ofereceria pistas importantes sobre o que aconteceu. No entanto, trazer o Bayesian à superfície pode levar de seis a oito semanas e custar 15 milhões de euros (quase R$ 92 milhões), segundo algumas estimativas.

A busca pela clareza

Embora o trabalho meticuloso dos mergulhadores para recuperar os corpos tenha terminado, a dolorosa busca dos investigadores por respostas está apenas começando. Tanto os investigadores, quanto os sobreviventes, estão hospedados em um hotel perto de Porticello, cujo acesso é estritamente proibido a jornalistas.

Resolver o enigma do que aconteceu com o Bayesian será crucial não só para ajudar os familiares das vítimas a conseguirem algum tipo de encerramento da tragédia, mas também para que a indústria marítima possa tirar conclusões. O irmão de James Cutfield, o capitão, disse que ele era um marinheiro "altamente respeitado" que trabalhou em navios durante toda a vida.

O marinheiro experiente cometeu de alguma forma uma série de erros catastróficos? O sindicato Nautilus, que representa marinheiros e capitães, pediu moderação no julgamento da tripulação. "Qualquer tentativa de questionar a sua conduta sem conhecer todos os fatos não é apenas injusta, mas também prejudicial ao processo de descoberta da verdade e de aprendizagem das lições dessa tragédia", disse ele.

A imprensa internacional começou a abandonar Porticello, que lentamente vai voltando à normalidade. Gatos vagam entre os antigos barcos de pesca e as crianças brincam enquanto suas famílias comem nos poucos restaurantes à beira-mar.

Mas o que aconteceu na semana passada deixou muitos aqui atordoados e com cicatrizes. "No domingo passado vimos o fim do mundo em Porticello", disse a moradora Maria Vizzo. "Nunca vimos nada assim. Todo mundo aqui está chocado e todo mundo está chorando."