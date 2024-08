A agência espacial japonesa (Jaxa) anunciou nesta segunda-feira (26) que as operações de seu módulo lunar, que sobreviveu a três gélidas noites lunares, terminaram, um ano depois de seu lançamento.

O Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) alunissou em janeiro, convertendo o Japão no quinto país a pousar com sucesso no satélite natural da Terra depois dos Estados Unidos, União Soviética, China e Índia.

A Jaxa anunciou no X que não havia recebido resposta da nave espacial, lançada em setembro de 2023, após tentar se comunicar com o módulo na semana passada.

"Consideramos que não havia nenhuma perspectiva de poder restabelecer a comunicação com o SLIM e em 23 de agosto, por volta da 22h40, enviamos uma ordem para parar [sua] atividade", explicou a Jaxa.

A sonda japonesa "continuou transmitindo informações sobre seu estado e entorno durante um período muito mais longo que o esperado", celebrou a agência japonesa.

"No momento do lançamento, ninguém imaginava que a operação se prolongaria durante tanto tempo", acrescentou.

A missão do SLIM, que não foi projetado para resistir às gélidas noites lunares durante duas semanas, consistia em realizar uma análise de rochas que supostamente vêm da estrutura interna da Lua, o manto lunar, que ainda é muito pouco conhecida.

A missão japonesa também pretende avançar na pesquisa dos recursos hídricos da Lua, uma questão importante devido aos planos dos Estados Unidos e China de instalarem bases ali.

As duas primeiras tentativas japonesas de alunissar não foram bem-sucedidas. Em 2022, uma sonda da Jaxa, Omotenashi, a bordo da missão americana Artemis 1, sofreu uma falha fatal da bateria pouco depois de sua ejeção no espaço.

E, no ano passado, um módulo de pouso lunar pertencente à empresa privada japonesa ispace caiu na superfície da Lua, falhando no estágio crucial da descida suave.

nf/ep/ref/sag/jvb/dd/fp