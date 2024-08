O chefe do movimento islamista Hezbollah do Líbano, Hasan Nasrallah, anunciou que o ataque lançado por seu grupo neste domingo (25) teve como alvo principal uma base de inteligência militar israelense perto de Tel Aviv.

O “principal alvo da operação” foi “a base de Glilot, a principal base de inteligência militar israelense” a “110 km da fronteira” com o Líbano, disse Nasrallah em um discurso televisionado.

Um porta-voz do Exército israelense disse à AFP que essa base de inteligência militar, que segundo a mídia israelense também abriga a sede do Mossad, o serviço de inteligência estrangeira de Israel, “não foi atingida”.

O chefe do Hezbollah negou as “alegações enganosas” de Israel sobre a destruição dos lançadores de foguetes.

“As declarações de que a resistência iria lançar 8.000 ou 6.000 foguetes e drones e que [Israel] interrompeu isso [...] são afirmações enganosas”, disse Nasrallah, acrescentando que apenas "algumas dezenas de lançadores de foguetes" foram destruídos.

O líder do movimento libanês disse que seu poderoso grupo islamista havia lançado seu ataque em duas fases.

Primeiro, disparou “340 foguetes katiusha” contra onze alvos militares no norte de Israel e nas Colinas de Golã sírias ocupadas por Israel.

Em seguida, lançou drones do sul do Líbano e também, pela primeira vez, segundo ele, do Vale de Bekaa, no leste do Líbano, na fronteira com a Síria, que atingiram alvos militares em profundidade, disse ele.

Além de Glilot, o Hezbollah teve como alvo a base da Força Aérea de Ein Shemer, a 70 quilômetros da fronteira, segundo o relatório.

Israel afirmou no início deste domingo que havia frustrado um ataque em grande escala do Hezbollah com vários bombardeios no Líbano.

O movimento libanês anunciou que havia lançado centenas de drones e foguetes contra Israel para vingar a morte de um de seus principais comandantes militares, Fuad Shukr, em um bombardeio israelense perto de Beirute em 30 de julho.

Hasan Nasrallah deu a entender que esse ataque havia terminado.

“Se o resultado for satisfatório e atender aos objetivos desejados, consideraremos a operação em resposta” ao assassinato de Shukr "concluída", disse ele.

