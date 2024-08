A líder opositora María Corina Machado convocou neste sábado os venezuelanos para irem às ruas no próximo dia 28, data em que se completa um mês das polêmicas eleições presidenciais validadas pela máxima corte do país.

"Nós nos encontramos novamente nas ruas. Neste 28 de agosto, em família, com seus filhos, netos, e com sua ata nas mãos", publicou María Corina no X.

A oposição reivindica a vitória do candidato Edmundo González Urrutia no pleito, alegando ter cópias de atas eleitorais que comprovam a derrota de Maduro.

